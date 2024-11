Nuevas muestras de solidaridad de cederistas pineros

Siguen llegando muestras de solidaridad de los cederistas pineros, está vez desde las zonas 154, 155 de los CDR y del Bloque 78 de la FMC de La Demajagua.

Rosa Aquilina Arévalo Rojas, coordinadora de la Zona 154 ubicada en La Demajagua me comenta que movilizó muy rápido a los cuadros y dirigentes de base: "sí, yo nada más recibí la orientación por parte de la coordinadora municipal de los CDR que estuvo en mi casa, llamé por teléfono a todos, hice la convocatoria, y les dije que fueran recogiendo por cada CDR lo que los ellos pudieran donar; eso fue un trabajo en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas porque ambas organizaciones están muy unidas en el barrio; todos me fueron llevando las donaciones de forma organizada a la casa”, me explicó Rosa.



Rosa recuerda con nostalgia que una vecina de 75 años la llamó el día antes de la entrega del donativo casi llorando porque no había podido llevarle lo que quería entregar y ella le respondió: "no se preocupe yo voy a mandar a buscarlas, la maleta no se cierra hasta que no esté su donación".

Le pregunté ¿de qué manera pudo traer las maletas?

“En un carro particular que sale a las 5 de la mañana de barrio. Lo importante es que ya la donación está en la sede de los CDR".



"Esas fueron las muestras de amor de los vecinos de las zonas 154 y 155 y del bloque 78 de la FMC", dice Rosa con voz entrecortada por la emoción del deber cumplido y la gran satisfacción de sentir, una vez más, el sentimiento que une a los cubanos, la empatía, el amor a los demás. "Ellos no dieron lo que les sobra, sino que compartieron lo que tenían"; y eso es lo que vale, me dice, mientras baja la mirada y pasa sus manos por su rostro secando las lágrimas que corrían por sus mejillas.

Texto y fotos Dianelys Labrador