Ocurre accidente masivo en carretera de Guantánamo

Los lesionados fueron atendidos primero por los servicios locales y remitidos al hospital provincial Agostinho Neto

Un nuevo accidente masivo de tránsito en la Loma de Mariana, San Antonio del Sur, ocurrió antes del amanecer de hoy, reporta el periódico Venceremos de Guantánamo.

Hasta el momento ha dejado un saldo de 15 personas lesionadas (4 de ellas en edad pediátrica: dos adolescentes de 17 y 15 años de edad, y dos niños de 8 meses) y 4 adultos fallecidos (2 hombres y 2 mujeres), informó Leonel Blanco García, subdirector de Asistencia Médica Provincial en Guantánamo.

El medio provincial converso con el doctor Luis Alberto Ramírez Díaz, vicedirector quirúrgico del Hospital Dr. Agostinho Neto, al frente de la atención a los lesionados.

Han sido recepcionados en el Hospital General Docente Agostinho Neto de Guantánamo los 11 adultos lesionados de los quince que, hasta este momento, se reportaban víctimas heridas del accidente. En el caso de los 4 menores de edad implicados, ya están siendo atendidos en el Hospital Pediátrico Provincial.

Foto: Tomada de la página en Facebook del periódico Venceremos

En declaraciones al medio provincial Venceremos, el sanantoniense Yorleidis Mesón Favier, quien venía en el medio de la cabina de conducción, entre el chófer y el machacante, testimonia que salieron con alrededor de 30 pasajeros de Puriales de Caujerí a las 3:10 AM. Justo antes de poder subir completamente la Loma de Mariana, el camión se apagó.

Mientras el machacante intentaba hacer reaccionar el sistema motor por una supuesta tupición, el vehículo comenzó a rodar hacia atrás y para que no continuara en línea recta a la deriva, el chófer maniobró contra un árbol de tamarindo en el intento de detenerlo.

Gracias a eso no se volcó ni hubo mayor pérdida humana. Aunque gritamos a los pasajeros que nadie se lanzara fuera del vehículo, algunos lo hicieron, entre ellos una señora con un bebé, pero no ví que le pasó nada. En aquel lugar no había cobertura de la red móvil y nos ayudaron los vecinos de la zona cuando se enteraron."

Otros detalles serán informados luego del peritaje oficial.

Desde la primera alarma, se activó con rapidez el Servicio Integral de Urgencias Médicas SIUM y se personaron en los centros hospitalarios las principales autoridades municipales y provinciales del Partido y el Gobierno, Salud Pública y del Ministerio del Interior.

Los datos preliminares informan de tres pacientes en código rojo (uno pediátrico), cinco en código amarillo (uno pediátrico) y seis en código verde.

Tomado de Juventud Rebelde