Paul Krugman asegura la desaparición de las criptomonedas

El premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, auguró la desaparición de las criptomonedas, en un artículo que reprodujo este martes un periódico de El Salvador, país donde el Bitcóin tiene curso legal.

El también académico estadounidense dijo que cree que el ecosistema de bitcóin (BTC), incluyendo a todas las criptomonedas, se acercan a la extinción.

Así lo señaló en su último artículo de opinión, en el que comenta que el término criptoinvierno (utilizado para referirse al mercado bajista) es inapropiado. Él cree que, cuando se trata de bitcóin, en la actualidad más bien hay que hablar de «Fimbulwinter», haciendo referencia al evento de la mitología nórdica que precede al fin del mundo.

Mucha gente dice que estamos pasando por un «invierno criptográfico». Pero eso puede subestimar el caso. Esto se parece cada vez más a Fimbulwinter, en este caso, no solo a las criptomonedas, sino a toda la idea de organizar la vida económica en torno a la famosa cadena de bloques, señaló el laureado economista.

En su valoración Krugman catalogó la economía del bitcóin como inútil. Según él, a raíz del drama FTX (bancarrota de una de las mayores empresas de criptomonedas), muchas instituciones comenzaron a abandonar sus proyectos blockchain después de creer que les ayudaría a resolver sus problemas.

No obstante, apuntó el artículo del Independiente, el economista no toma en cuenta que el caso FTX no tiene relación directa con la red de Bitcóin, sino que se trató de un exchange de criptomonedas que tenía su propio token FTT, el cual se usaba en operaciones riesgosas.

En vista de la retirada de grandes empresas de este tipo de activos, Krugman cree que el «romance con esta alta tecnología» está llegando a su fin.

Agregó la publicación que Krugman no menciona datos incluidos en un informe del Foro Económico Mundial en el que se detalla que la mayoría de los estadounidenses creen que bitcóin es el futuro de las finanzas. “Crypto está aquí para quedarse, y es un tema que es cada vez más importante para las generaciones futuras”, apuntó el documento.

Krugman es un crítico mordaz del bitcóin, y del ecosistema en general, durante al menos una década. Ha calificado a la criptomoneda como algo inútil, prácticamente sin valor y, sobre todo, una herramienta para delincuentes y conspiradores, precisó la publicación salvadoreña.

En esa línea no es el único, también atacan los criptoactivos otros como el filósofo matemático Nassim Taleb y el multimillonario inversionista Warren Buffet, más conocido como el “Oráculo de Omaha” por sus grandes aciertos como inversionista.

Pese a todos estos malos augurios, la publicación CriptoNoticias recordó que en su momento, solo en el año 2018, bitcóin fue declarado muerto 90 veces y 336 veces en 2010, pero aun así se dirige hacia su cumpleaños número 14.

Tomado de Cubadebate.