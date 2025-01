Presupuesto del Estado: ¿Qué se hace con el dinero del pueblo cubano?

Transcripción del programa Cuadrando la Caja

19 de enero de 2025

Dr. C. Marxlenin Pérez: Hola, ¿qué tal? Que bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja. Una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente. Porque hoy vamos a conversar sobre el “Presupuesto del Estado”, para el 2025. ¿Sabe usted que se hace con el dinero del pueblo cubano?, pues sí le cuadra el tema. Acompáñenos.

Y para abordar el presupuesto del Estado para el año 2025, por la importancia del tema como estratégico para todo el desarrollo económico y en general del país. Le doy la bienvenida al estudio a Yenisley Ortiz, Viceministra de Finanzas y Precios. Bienvenida.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Muchísimas gracias por la invitación.

Dr. C. Marxlenin Pérez: A usted. Y con nosotros también Jorge Luis Villa, quien es Coordinador de los Programas de la economía de gobierno de La Habana. Bienvenido.

Jorge Luis Villa Miranda: Muchas Gracias.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Y con nosotros también otro integrante del Ministerio de Finanzas y Precios. Me refiero a Daniel Silveira, quien es Director General de Atención Territorial en este ministerio. Bienvenido.

Ing. Daniel Silveira Pérez: Buenas tardes, gracias

Dr. C. Marxlenin Pérez: Bueno a ustedes tres, muchas gracias por aceptar la invitación para volver al tema del momento, para sobre todo estos primeros días del año 2025: El presupuesto de Estado ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos, presupuesto del estado y como se conforma?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: El presupuesto del estado como se ha explicado en otras ocasiones, es el instrumento financiero del cual dispone el estado y el gobierno para respaldar e ir dando prioridades en la ejecución de todo un ejercicio presupuestario. En el caso que nos ocupa, decir que es la voluntad, es expresión máxima de la voluntad de nuestro gobierno de respaldar las conquistas de nuestro proyecto de desarrollo social, de las prioridades para el año; pero también así de ir respaldado aquellos sectores estratégicos que tributan al desarrollo económico de la nación. Decir que esto es un instrumento además de construcción colectiva ¿Por qué decimos de construcción colectiva? Porque es un instrumento que se genera desde mucho antes que empiece el año, y en eso participan los órganos, los organismos, las entidades nacionales, los gobiernos locales; y participan también los consejos populares, los delegados del Poder Popular, que son, en definitiva, el representante de nuestro pueblo. Y es ese ejercicio de construcción colectiva, de construcción participativa en el caso del Presupuesto de Estado para el año 2025. Además de estar sustentado en todas estas premisas que he explicado. Nosotros decir que por tercer año consecutivo, también esto es un presupuesto que ha sido dictaminado por el Ministerio de Finanzas y Precios, donde se dictaminan los 169 anteproyectos del presupuesto que nacen desde la base, es decir desde ese municipio, que se reconoce en la constitución su autonomía y la autonomía implica también una autonomía financiera. Y todos esos procesos, desde la creación de condiciones, desde la elaboración de directiva generales y específicas para concretar ese presupuesto forma toda esa constitución. Decir también que el presupuesto del año 2025 también ha sido precedido por un ejercicio de control concurrente realizado por primera vez por la Contraloría General de la República; lo cual deja muchas fortalezas a este proceso, porque permite perfeccionar metodología, permite crear mejores condiciones para todo el ejercicio, no solo de presupuestación sino también para todo el ejercicio de ejecución presupuestaria y del control del gasto.

Dr. C. Marxlenin Pérez: ¿Qué significa? Porque como es un tema tan técnico y los que no somos expertos en materia económica de esta índole, a veces en el lenguaje también, por eso les pido que tratemos de aterrizarlo un poco más al lenguaje cotidiano ¿Que cosa es control concurrente decía usted de parte de la contraloría?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: El control concurrente es un ejercicio nacional que se hace a todos aquellos o a una selección de administradores y titulares de presupuesto que tiene la alta responsabilidad de velar por la ejecución de ese presupuesto. Esto es un ejercicio que se despliega en aquellos órganos, organismos y gobiernos locales seleccionados, donde se revisan. Además de todas las etapas de presupuesto, pues se van también midiendo indicadores asociados a la efectividad del presupuesto, y decimos que este ejercicio nos favorece y robustece hoy los mecanismos que tenemos; porque ese ejercicio diagnostica en muchos mecanismos financieros que hoy tenemos, problemas que están todavía latente, riegos, brechas que tenemos todavía aún en la ejecución del Presupuesto del Estado.

Jorge Luis Villa Miranda: Por lo general el presupuesto es un instrumento de redistribución de las riquezas, y un instrumento para también disminuir desigualdades. Que es un elemento importante y una función del presupuesto sobre todo en nuestro país que un sistema social socialista. Con respecto al control concurrente, se le dice concurrente porque habitualmente las actividades de control se hacen post a la ejecución de un determinado proceso; y aquí concurre el control en el momento de la elaboración del anteproyecto por eso es que se dice concurrente y genera una mayor calidad en los resultados del proceso que es lo que estamos viendo y lo que ha dicho nuestra viceministra.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Yo me imagino que el tema del control sea tangencial en una cuestión de presupuesto nacional, estatal en cada uno de los momentos de conformación, de ejecución y todo el desde el punto A hasta el punto Z para que precisamente tenga una calidad en la ejecución de presupuesto que sobre eso quiero que conversemos un poquito más adelante. Ahora Daniel ¿Qué otros elementos están influyendo en la conformación de presupuesto? Por ejemplo ¿Se tiene en cuenta el presupuesto del año anterior? ¿Qué relación hay entre un presupuesto y el otro? Si nos pudieras abordar un poquito más sobre todas estas cuestiones técnicas y organizativas respecto al presupuesto estatal.

Ing. Daniel Silveira Pérez: Sí, efectivamente, para la elaboración de la propuesta del presupuesto uno de los elementos que se tienen en cuenta son precisamente el comportamiento de años anteriores, la serie histórica y hay toda una metodología específicamente la resolución 228 del año 2024 que tiene el propósito de uniformar la manera en que los titulares y administradores del presupuesto pues lo presentan. A mediados de este año bastante temprano fueron emitidas como decía la viceministra un grupo importante de directiva. Yo creo que de hecho un número mayor de directivas que no solo caracterizaban a donde queríamos llegar con los indicadores de presupuesto, de ingresos, de gasto incluso directivas asociadas a los niveles de precios sino también el resto de indicadores de la economía. Es decir que paralelamente las directivas para el presupuesto y para la economía que incluye directivas para el comercio interior, para el turismo, para la producción de alimentos, para la industria, para el sistema empresarial, para el desarrollo social fueron emitidas con suficiente tiempo y eso nos dio la posibilidad de avanzar en ese proceso de construcción del presupuesto. Yo creo que semejanza del presupuesto a periodos anteriores tiene la principal para mí es precisamente carácter social y humanista que tiene ese presupuesto y que se puede constatar en el hecho de que básicamente el setenta por ciento del presupuesto de las provincias de los órganos locales de Poder Popular específicamente responde a políticas tan importantes digamos como la salud, la educación, la asistencia social, 94 mil millones de 134 mil millones que abarca el presupuesto de gasto de la actividad presupuestaria. Considero que eso es un elemento importante y por supuesto tiene el presupuesto como todos los años la misión de asegurar todos los servicios públicos de acompañar las estrategias de desarrollo municipal y cuando hablo de servicios públicos no es solo educación, salud y asistencia social; sino también deporte, las actividades de la cultura.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Sí, una serie de cosas que se tienen en cuenta. Usted mencionaba el tema de la participación y otras veces en este mismo espacio y en otros hemos hablado del presupuesto participativo ¿Es una meta todavía a lograr o ya se está poniendo de manifiesto?

Jorge Luis Villa Miranda: Se va poniendo de manifiesto paulatinamente y Daniel daba un elemento y hablaba de construcción y es precisamente un proceso constructivo lo que ocurre con el presupuesto, partiendo del diagnóstico que tienen los territorios, ya me voy a acercar a los territorios con las necesidades que tiene la población. El presupuesto es un balance precisamente de esas necesidades y las posibilidades que desde el punto de vista financiero tiene el país para enfrentar esas necesidades y el resultado es precisamente lo que se presenta primero como anteproyecto y después como proyecto y presupuesto aprobado en ley en última instancia por la Asamblea Nacional.

Dr. C. Marxlenin Pérez: ¿Qué protagonismo tiene los territorios en la elaboración del presupuesto y no solo en la elaboración, en la ejecución, en el control mismo de ese presupuesto? ¿Si nos pudiera profundizar?

Jorge Luis Villa Miranda: Bueno precisamente por el carácter social que tiene el presupuesto tiene un gran impacto en la población de los territorios y precisamente por eso la participación de la propia población desde el proceso de planificación del presupuesto tenemos que decir que el presupuesto tiene varias etapas en su construcción. Está la etapa de planificación de ese presupuesto, está en la etapa de ejecución del presupuesto y está en la etapa de liquidación del presupuesto que cada una de esas etapas tienen sus características, pero también tiene un nivel de participación de los diferentes actores en él. En la primera etapa tengo que decir que a partir de esas necesidades de los territorios se va levantando, se va discutiendo analizando a nivel de Consejo Popular con los delegados en el Consejo Popular representante del pueblo de sus principales problemas, de los principales planteamientos de la población y eso en una primera instancia se va incluyendo en las primeras propuestas.

Dr. C. Marxlenin Pérez: ¿Quiere decir que por CDR ya hay una participación con respecto al presupuesto o es todavía un nivel superior?

Jorge Luis Villa Miranda: A nivel de Consejo Popular de manera general se ha organizado ¿No? Precisamente por cuestiones logísticas y propias organizativas hasta ahora consideramos que a ese nivel se va logrando un nivel de participación importante.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Disculpa que te interrumpa, Villa, pero ahí Marxlenin antes de seguir adentrándonos en las características por supuesto y en cuánto más tendríamos que hacer en el tema de los presupuestos territoriales, los presupuestos municipales, ir un momentico atrás al inicio le preguntabas a Daniel semejanzas quizás y diferencias de este presupuesto y más allá de ratificar lo que explicaba, Daniel nosotros queríamos también explicar que el presupuesto del estado del año 2025, muestra un resultado muy favorable que desde el año 2014 no se alcanzaba y es también un tema que revierte en mayores recursos para poder redistribuir en esos programas, políticas públicas, garantías sociales y es el tema del resultado positivo en la cuenta corriente que se está proyectando. Desde el año 2014 ese resultado no se lograba y se planifica que esta cuenta en el año 2025 tenga un superávit de más de 6 mil millones ¿Eso qué va a permitir? Que es de lo que estamos hablando. Eso va a permitir que por supuesto se invierta desde el estado, desde las funciones propias, desde las prioridades del gobierno invirtamos más en gastos de capital. Es decir y los gastos de capital en definitiva y a futuro lo que se revierte son en la generación de mayores riquezas para poder redistribuir en el resto de los gastos sociales.

Jorge Luis Villa Miranda: Eso es desarrollo

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Y eso es desarrollo.

Dr. C. Marxlenin Pérez: O sea elementos clave aquí que ustedes ya han ido aportando. Usted decía que por primera vez en diez años vamos a tener un presupuesto…

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Desde el 2014 no se obtenía resultado positivo en la cuenta corriente del presupuesto del estado.

Dr. C. Marxlenin Pérez: … y que ese entonces ese incremento en el presupuesto va a tener un impacto o sea ya pudiéramos decir que va a tener un impacto directo.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Un impacto positivo porque el gobierno va a estar invirtiendo en gastos de capital que son aquellos gastos que te va a permitir invertir en infraestructura, en inversiones materiales que lo que dan es desarrollo y el desarrollo entonces genera riquezas que a la larga lo que hace es revertirse en la financiación y satisfacción de las demandas estas sociales y las necesidades en definitiva del pueblo.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Pero eso es una excelente noticia y eso lo vamos a poder empezar a notar, ya será visible a nivel de la población, del pueblo a partir de este año o todavía tenemos que esperar un poquito más para empezar a notar como se da el impacto directo de esa recuperación del presupuesto.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Sí, eso se va notando cuando usted a medida que avance el ejercicio fiscal con el cierre como explicaba el compañero, Villa en la etapa de liquidación de cada uno de los meses. Nosotros desde el año pasado y a sugerencia también de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la ejecución del presupuesto del estado se insertó un mecanismo que es de rendición de cuenta también a nuestro Consejo de Ministros, y mensualmente en composición ampliada porque allí decimos ampliada porque allí están todos los jefes de los órganos, de los organismos y están los representantes de los territorios se hace mensualmente un análisis de la ejecución y precisamente este elemento formará parte de ese análisis, un análisis que es público, un análisis que se hace un informe para nuestro pueblo y no hay que esperar al final de todo un ejercicio para ir informando esto. Pero si usted tiene razón efectivamente se van a ir dando resultados en la medida en que se vaya ejecutando el presupuesto.

Jorge Luis Villa Miranda: Ahora a su pregunta, le respondo porque creo saber a dónde quería llegar. Los resultados económicos en cifras se van a ir viendo como se dice. El impacto en el cubano, en la población, en la mesa del cubano como se dice popularmente, como decimos todos nosotros, se va a ver a mediano y largo plazo. El presupuesto es parte del programa de estabilización macroeconómica que como parte de las proyecciones de gobierno en su objetivo uno, lo presenta así una de las medidas importantes es la disminución del déficit fiscal. Este déficit fiscal tiene que ver con el equilibrio monetario interno. Entonces en la medida que se vayan dando estos resultados ese equilibrio monetario va a irse logrando y eso va a crear un escenario para el desarrollo futuro de la economía; pero se va a ver a mediano y largo plazo son importantes aunque aún discretos. Estos resultados que se van logrando.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Un buen punto de partida y hay un buen augurio para este 2025 que recién comienza. Vámonos hasta Guantánamo para ver cómo sucede el presupuesto en aquella provincia.

(Material audiovisual)

Dr. C. Marxlenin Pérez: Y agradecemos a nuestros compañeros desde Guantánamo por darnos esta primicia sobre el presupuesto en aquella querida provincia. Y Daniel, usted se quedaba con deseos de participar en el primer bloque del programa y ahora le doy la oportunidad de retomar la conversación ahí donde la habíamos dejado.

Ing. Daniel Silveira Pérez: Sí, usted preguntaba sobre el papel de los territorios en el presupuesto. Si bien los presupuestos de los órganos locales del Poder Popular no es todo el presupuesto. Hay un presupuesto central, hay un presupuesto también de la Seguridad Social; aunque no lo es todo tiene también un peso importante por ejemplo en materia de ingreso. El presupuesto de los ingresos locales es prácticamente un tercio de los presupuestos totales del estado y en materia de gasto es cerca del treinta por ciento. El Ministerio de Finanzas y Precios el día veinte de diciembre notificó las cifras del presupuesto que va a regir en el ejercicio fiscal 2025 a todos los gobiernos locales, los órganos locales del Poder Popular tienen la misión los gobiernos locales esas estructuras de lograr enmarcarse en ese resultado siempre con el criterio por supuesto de que los gastos que están ahí son máximos y los ingresos son mínimos, pero para eso hay que hacer muchas cosas. El material de Guantánamo hacía referencia a eso y el proceso asambleario que va a tener lugar en los próximos días por supuesto y después que se aprueben en la asamblea estos presupuestos y que es fundamental. Porque en la masa como decía el comandante en jefe hay mucho ingenio. Entonces, para lograr concretar esa ejecución del presupuesto hay que hacer muchas cosas. Hay que organizar ese proceso de debate con participación activa además de trabajadores acompañados de órganos globales, de cuadros del gobierno con la mayor participación de todos los actores que participan y que intervienen y tienen relación con el presupuesto que eso incluye actores no estatales que cada vez más tienen un mayor aporte al presupuesto del estado. Creo que en materia de divulgación también hay una deuda y corresponden todo ese proceso precisamente comunicar más decir que se hace y tiene el propósito fundamental los territorios lograr mejorar su resultado presupuestario digo mejorar porque el que tiene un resultado superavitario, es decir que ingresan más que lo que gastan, lo que tiene es que mejorar su superávit, pero si por el contrario, es deficitario gasta más que lo que ingresa en mejorar ese resultado porque además el ser deficitario en tanto un municipio, un territorio deficitario está limitado en su autonomía. Entonces es muy importante avanzar en su totalidad. El presupuesto de 2025 tiene retos importantes. Tenemos cifras de crecimiento relevante en los ingresos, en los gastos. Logramos crecer discretamente, pero a un nivel superior de gasto, pero es posible con esa participación activa de todos los que intervienen desde el propio inicio de año, el propio mes de enero lograrlo.

Dr. C. Marxlenin Pérez: Ahora usted decía algo muy relevante, que son los retos del presupuesto para 2025 y eso lo tengo que conectar necesariamente con el déficit fiscal. El déficit fiscal ¿Qué relación tiene con el presupuesto de este año? Y por qué siempre hemos insistido en que para que un país avance positivamente y se desarrolle el déficit fiscal tiene que ser reducido cada vez más.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Sí, bueno, primero tengo que decir que el déficit no es exclusivo, ni mucho menos del modelo de desarrollo económico de Cuba. Estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestran resultados de que en muchos países del área se muestran déficit presupuestario. Y tiene que ver exactamente como usted decía; es decir niveles superiores de gasto que por supuesto están en desventaja con los ingresos que genera la propia nación y esto se acrecentó con la pandemia. Es decir, en los años de pandemia evidentemente los déficits fiscales de los países se incrementaron. Eso es un primer elemento que no es exclusivo de Cuba. Ahora bien, recordemos que en el año 2024 cuando se presentaba el presupuesto en la asamblea del año 2023 nuestro presidente decía que teníamos una meta y un gran reto que era que por más de una década nosotros estamos trabajando por decirlo de alguna forma y consecuentemente estamos viviendo con un marcado déficit fiscal y la meta era no solo reducirlo, sino contener su crecimiento y eso forma parte del objetivo número uno que explicaba Villa que tiene que ver con todo el programa de estabilización macroeconómica y el presupuesto del estado del año 2025 nosotros tenemos que decir cuando informamos ahora en la asamblea los estimados de cierre del año 2024, felizmente estamos informando de que hay una disminución del déficit fiscal.

Una disminución en comparación con la ley aprobada, es decir, el presupuesto se aprueba en el parlamento de hecho el presupuesto del estado del 2025. No lo dijimos al inicio está aprobado y está publicado en la gaceta es la ley número 174. Nosotros tenemos que decir que para este año se proyecta también un nivel, no en los parámetros que efectivamente contribuyen a totalmente estabilizar los indicadores macroeconómicos, pero sí en un nivel importante de crecimiento de ese déficit fiscal.

Dra C. MarxLenin Pérez: Usted decía varias cosas que son interesantes y que serían importantes también detenernos, aunque sea unos pocos segundos sobre eso que es, uno: ¿Es público el presupuesto del estado?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Es público. El presupuesto del estado, una vez que se apruebe en el parlamento, que preside ese momento del parlamento, no es ese el momento, es decir, antes de ese momento hemos explicado que todo ese proceso de construcción colectiva forma parte de esa aprobación y las comisiones de trabajo del parlamento, en los últimos años incluso con mucha más vehemencia, con mucha más profundidad. Se han hecho análisis, evaluaciones de cada uno de los indicadores que conforman y que dan respuesta a esas directivas generales, a esas directivas específicas que conforman el presupuesto.

Dra C. MarxLenin Pérez: Un ciudadano común como yo, que no pertenezco a un ministerio, ni a otro tipo de institución relacionada con la economía directamente ¿Cómo puedo conocer ese presupuesto del estado? ¿A través de la gaceta? ¿Qué otras páginas habría? ¿Qué otras plataformas para conocerlo?

Jorge Luis Villa Miranda: Esto es un proceso paulatino también, el proceso de comunicación de los resultados de la ejecución del presupuesto. Como se ha dicho aquí y se ha mostrado. El material que presentamos de Guantánamo, también es un ejemplo de la participación en la construcción del presupuesto, pero en su ejecución, en su análisis. Aquí por ejemplo lo que estamos buscando es reservas de eficiencia que pudiera tener lo aprobado, como hacer más. Y precisamente como mejorar los resultados.

Nuestras asambleas municipales son públicas también. Es decir que eso es un modo de transparentar por decirlo de alguna manera, los resultados y los indicadores del presupuesto; pero nosotros tenemos que seguir mejorando las vías de comunicación en las páginas de los gobiernos, debemos publicar los resultados frecuentes del presupuesto cada mes, nosotros cerramos una ejecución de presupuesto y pudiera ser un periodo para publicar estos resultados y que la población supiera qué se está haciendo con los ingresos que se van obteniendo porque como se ha dicho es un balance de ingresos y gastos. Yo voy obteniendo ingresos de los actores económicos del territorio y voy gastando en determinadas prioridades que son predeterminadas en el proceso de elaboración.

Dra C. MarxLenin Pérez: ¿Que sirve como una recomendación ¿No? Que ya estamos haciendo a los delegados, a las estructuras de locales, provinciales.

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Este proceso de comunicación tendrá mayor efectividad a nuestro juicio también si logramos mayor calidad en estos procesos que lo preceden. Dígase una desagregación del presupuesto.

Dra C. MarxLenin Pérez: ¿Qué significa una desagregación?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Es esto que va a pasar ahora que explicaba Daniel a partir de este fin de semana. Es la aprobación definitiva en las Asambleas Municipales del Poder Popular del presupuesto que le tiene notificado ese municipio, esa construcción, es decir, esa participación allí. Pero no solo eso, en el mes de febrero y con continuidad en el mes de marzo también los presupuestos de nuestros órganos, de nuestros organismos, de nuestras entidades nacionales y del sistema empresarial los planes y presupuestos son discutidos con los trabajadores, donde hay una participación activa no solo de los dirigentes, de los principales funcionarios que intervienen en eso sino también de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores somos todos. Es decir, todos tenemos que participar también y tener claridad de que va a pasar; pero ahí tenemos retos también, son muchos los retos, pero yo creo que en el tema de la comunicación tenemos retos. Y en materia de presupuesto nosotros, los titulares, administradores de presupuesto, en todos los niveles presupuestarios. Aquí no se escapa nadie, como nosotros decimos, tenemos que transformar las etapas de la comunicación e ir más, a veces a través de los sitios web, de los perfiles institucionales. Entendemos que estamos cumpliendo con la comunicación en el ámbito por supuesto institucional, pero hay otras etapas súper importantes y estamos hablando de no solo también de la mediática sino de la comunitaria y es esto que usted refería, es decir, como ese ciudadano ahí abajo. Como ciudadano es representado por un delegado, conoce que le toca a su comunidad, ¿qué le toca a su poblado?, ¿qué carretera se va a arreglar? ¿Qué círculo social es el que le corresponde? ¿Qué parte se va a pintar? Y yo que creo que en ese tema también hay un reto, que es un reto colectivo que nos toca a todos.

Dra C. MarxLenin Pérez: Porque si estamos hablando del control popular para de verdad tener un control popular real, dinámico en la práctica, pues, necesitamos partir de la información de una comunicación como usted decía que sea transparente, que sea directa, que sea sincera sobre un tema tan importante y central como el presupuesto de cada municipio. Ya no solo a nivel estatal sino el presupuesto local, lo que en mi barrio me va al final hacer la vida más fácil, más cómoda hasta resolver una luz, resolver los cestos de basura, o sea cosas tan de la cotidianidad que también pasan porque en una reunión del barrio, del CDR, yo pueda exigirle a ese delegado que haga una rendición de cuentas sobre en qué medida se ha ejecutado el presupuesto de la comunidad.

Jorge Luis Villa Miranda: Eso es un reto que tenemos, como dice la viceministra que se han ido dando paso, pero aún no son suficientes. Nosotros tenemos que lograr que ese delegado maneje, sin ser especialista en economía, maneje estos términos ¿Qué fue lo que se aprobó en el plan? ¿Qué se ha ejecutado? El control del propio pueblo de la calidad de lo que se hace, de la efectividad del uso del presupuesto de gasto que es un elemento también que constituye un reto para este año, que es incrementar la calidad del gasto, porque sabemos también que ha ocurrido hechos de descontrol, de indisciplina, de corrupción, asociado también al uso de los recursos presupuestarios. Eso es un reto que tenemos también este año y contamos precisamente con la participación popular para ir resolviendo este problema.

Dra C. MarxLenin Pérez: ¿Y de qué depende, Daniel, entonces lograr este reto? Aparentemente, es muy sencillo. Es darle las herramientas al delegado y el deber y el derecho a los electores de que exijan esa comunicación transparente y directa.

Ing. Daniel Silveira Pérez: Indiscutiblemente, este es un proceso en el que tenemos todavía muchas carencias y es precisamente una aspiración. No quiere decir que en todos los lugares, no se haga. Hay unos lugares donde tienen un mejor funcionamiento, hay buenas experiencias también del asunto, pero precisamente de lo que se trata es de eso, por supuesto. Hay que ir a un proceso también de preparación, como usted acaba de mencionar, de capacitación. No solo de los que participan directamente de estos procesos. Usted preguntaba: ¿qué cosa es desagregacion?, es decir, de esas personas que son especialistas sino también a nivel de todos los colectivos laborales incluso de la población en general.

El dinero que estábamos hablando son partidas que se cuentan por miles. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, que para la transformación de barrio en el año 2025 se van a emplear más de 2800 millones para atender la ruralidad, más de 3400 millones para atender a madres con más de tres hijos, más de 400 y así para transformar hogares de ancianos, hogares de abuelos. Entonces no puede ser la decisión de un administrativo en un buró, hay que darle participación. Nos han dicho más de una vez cuando involucramos a los actores que están allá abajo en la toma de decisiones que es lo que más conviene, digamos para este Consejo Popular que es la obra sobre la que tengo que intervenir en este periodo. Se refuerza sentido de pertenencia y como decía Villa, puede colaborar incluso a control popular.

Cuando se sabe que en una escuela corresponde hacer un mantenimiento constructivo porque tiene un nivel de deterioro y que para eso hay asignado este nivel de financiamiento. Los padres preguntan oye ¿Cuándo se inicia? ¿Por qué no se ha iniciado? ¿Por dónde va el asunto? Quiere decir que contribuye a ese control de presupuesto. Nosotros tenemos una gran debilidad actualmente que son que los aparatos económicos de muchas instituciones tienen niveles de completamiento bastante bajo y nos pasa también incluso con los órganos globales, al que no escapa las direcciones provinciales de finanzas y es un elemento sobre que hay que trabajar para transformar, para poder incidir en este asunto.

Dra C. MarxLenin Pérez: Otro reto sin duda importantísimo cuando estamos hablando de presupuesto estatal, local, provincial y a nivel nacional. Vamos a hacer una pausa para ver qué tiene que decir sobre esto. Desde Jatibonico nuestro propio Gurú.

El Gurú de Jatibonico:

Es tarea primordial

en este año corriente,

lograr un mejor cociente

en el déficit fiscal.

Aunque la tendencia actual,

da un año menos expuesto,

no conformarse con esto,

y a controlar los excesos

de gastos por sobre ingresos

para un mejor presupuesto.

Dra C. MarxLenin Pérez: Y justamente como dice nuestro Gurú para lograr un mejor presupuesto es que estamos haciendo este Cuadrando la Caja en el 2025. Retomando ya en los minutos finales de nuestro programa, hay algunas ideas importantísimas que no podemos dejar de mencionar y una de ellas es, por ejemplo, ¿cuánto impacta? ¿cuánto influye la recaudación tributaria en el presupuesto del estado? ¿qué otras vías tienen el estado para poder incrementar ese presupuesto? ¿Con quién me voy con esta pregunta?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Hablábamos de la reducción del déficit fiscal e indudablemente en este balance del presupuesto que es eso, un balance de ingresos y gastos, pues, el crecimiento de los ingresos constituye un pilar fundamental para la concreción de ese presupuesto. Estamos hablando que, en el año 2025, el crecimiento proyectado de los ingresos, a partir también que no lo habíamos explicado anteriormente, de la implementación de un grupo de proyecciones aprobadas por el gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que van a tener continuidad en este ejercicio fiscal, empezaron en el 24, pero van a tener una continuidad, va a permitir un incremento de los ingresos del presupuesto del estado. Estamos hablando de un incremento de más de 430 mil millones de pesos. Y decimos ¿Qué financian esos ingresos? Esos ingresos financian el 83% de los gastos sociales, esos gastos sociales que estamos diciendo que son los que sustentan nuestro proyecto de desarrollo social, nuestro presupuesto socialista. Nosotros tenemos que decir también que tienen que convertirse el tema de los ingresos con su nivel de crecimiento está respaldando también los niveles de crecimiento y los niveles de actividad que proyecta también el plan de la economía. Tenemos que apostar desde todos los niveles presupuestarios porque de verdad los ingresos se capten, pero se capten ¿cómo? con oportunidad también, pero con calidad. Porque usted decía, ¿qué otras vías de ingreso para ir sustentando, financiando el resto de los gastos públicos? Nosotros tenemos que decir que si los ingresos que hoy se aportan por los contribuyentes, no se aportan de manera oportuna. Estamos poniendo en riesgo determinados procesos que lo más nobles como, por ejemplo, el salario de nuestros trabajadores porque si esos dineros no entran a las arcas del presupuesto del estado no se pueden redistribuir en el resto de los servicios y programas sociales. Tenemos que decir que los niveles de ingresos que proyectamos son mínimos, por eso tenemos que desterrar las reservas que aún tenemos de captación de los ingresos, y también tenemos que decir que se sustenta en este presupuesto del año 2025 que es el sistema tributario la principal fuente de ingresos a nuestro presupuesto socialista y evidentemente también desde los territorios y Daniel podrá explicar cuanto más podemos hacer por transformar la gestión de nuestros presupuestos municipales que es al final donde se concretan los programas y políticas públicas.

Dra C. MarxLenin Pérez: Y en la Mesa Redonda cuando se abordaba por primera vez este tema el ministro también y los demás compañeros hablaban de que hubo provincias superavitarias en materia de este tema. ¿Qué importancia tiene para una provincia ser superavitaria? ¿Y en qué sentido pudiera desde la misma autonomía que se ha venido discutiendo desde hace un tiempo pudiera utilizar cada territorio de manera personalizada e independiente? Ese mismo ingreso con respecto a otras provincias que no han sido exitosas en este sentido, Daniel.

Ing. Daniel Silveira Pérez: Por supuesto. El hecho de que una provincia, un municipio sean superavitario tributa a esa autonomía en tanto es menos dependiente de asignaciones, de dinero desde el presupuesto central para poder respaldar su nivel de actividad en los distintos servicios públicos que acomete. Efectivamente, para el año 2025, dos provincias superavitaria: La Habana y la provincia de Matanzas, el resto son provincias deficitarias, pero todas mejoraron significativamente su resultado presupuestario. En este caso, el déficit en más de 16% y efectivamente, en las provincias no solo las superavitarias tienen otra fuente de ingreso como es la contribución territorial para el desarrollo local, pero yo tengo que decir que ese es un financiamiento que durante el año 2025 no tuvo una buena ejecución y por eso hay que lograr esa estrategia de desarrollo municipal. Tener preparados los proyectos que los programas para que no sea necesario después caer en la improvisación y como, en definitiva, lo que estamos hablando es poner poder disponer de un mayor nivel de gasto. Lo que hay que hacer está en dos direcciones principales: primero, es desde el propio proceso de planificación, identificar la reserva. El año que recién concluye los presupuestos locales sobre cumplieron sus ingresos en casi 20 mil millones de pesos. Si esos 20 mil millones de pesos tal vez una cuantía probablemente un poco menor se hubiera identificado en el proceso de planificación hubiese permitido poder disponer más a los gastos y lo otro es que, con el que tenemos aprobado que nos rinda más y en eso hay que trabajar intensamente. Hay mecanismos, yo creo que los procesos de contratación, de licitación. Cada vez los actores no estatales tributan más bienes y servicios a la economía y al propio sector presupuestado, pero no son pocos los ejemplos que tenemos. Hay normas que acotan los niveles de ganancia que puede pagar el sector estatal por esos servicios y con frecuencia se viola. Yo creo que en esa dirección, de avanzar e identificar toda la reserva que además contribuye a un encargo que tenemos de acuerdo a la Asamblea Nacional, que es que trimestralmente en cada uno de los territorios hay que hacer una evaluación de presupuesto y proponer los ajustes que corresponden en función de tributar a esa mejora del déficit fiscal para este año y todo lo que tiene también que ver por supuesto con el acuerdo 9041 y que está asociado al fortalecimiento de la contabilidad del control interno y de todas las acciones de fiscalización que se producen.

Dra C. MarxLenin Pérez: Ahora que usted, Daniel mencionaba otra vez el déficit fiscal en los minutos finales, creo que es importante también preguntar ¿cómo lograr que esa reducción del déficit fiscal no sea una carga sobre los trabajadores, en particular, sobre el sector presupuestado y a la vez quería vincularlo, Jorge, por favor, con algo que usted decía al principio que me parece ideal para redondear este programa sobre, cómo un buen presupuesto y una ejecución con calidad del presupuesto del estado puede ayudar a atenuar esas diferencias sociales que existen y que por supuesto no son el objetivo de nuestra sociedad.

Jorge Luis Villa Miranda: Bueno precisamente el carácter social de nuestro presupuesto dice que la mayoría de los gastos tienen que ver con programas de impacto en la población, de impacto social y precisamente por eso es que decimos que ayuda, es un instrumento para reducir las brechas que puedan existir entre vulnerable, población vulnerable y población no vulnerable. Precisamente, La Habana es una provincia superavitaria como se ha dicho aquí. Y eso genera un compromiso. Yo quiero explicitarlo ¿No? Porque nosotros tenemos un compromiso con utilizar eficientemente esos gastos que tenemos y por potenciar los ingresos a nuestro presupuesto. Para aportar a la disminución del déficit fiscal del país.

Con respecto a la protección de la población menos favorecida. Más del 70% de nuestros gastos son programas sociales y dentro de ello, la asistencia social juega un papel importante, por medio de la asistencia social, favorecidas más de 60 mil personas en la capital y más de 35 mil núcleos familiares que precisamente es un mecanismo para ir equilibrando diferencias

Dra C. MarxLenin Pérez: Ahora, ¿Es suficiente?

Lic. Yenisley Ortiz Mantecón: Ahí, agregar. Cuando explicábamos al inicio que el presupuesto es la voluntad política del estado y el gobierno de respaldar las conquistas sociales y la pregunta de usted era ¿Cómo no trasladar al pueblo? Explicábamos, esto es una combinación también, es decir, en el ánimo de por supuesto de no trasladar a nuestra población nosotros desde el presupuesto del estado no solo el 71% va destinado a los gastos estos de la actividad presupuestada. Desde el presupuesto del estado también se atienden sectores empresariales que prestan servicios, por supuesto que evidentemente hoy los costos objetivos no podrían trasladarse y estamos hablando de subsidios tan importantes como el de la electricidad, donde los costos reales de ese servicio no son hoy trasladados a la población y no lo pagamos así. Estamos hablando de un subsidio de más de 39 mil millones y podríamos poner otros ejemplos, pero de lo que se trata es de eso, es decir, de hacer un balance equiparado. Y si no cumplimos los ingresos, si efectivamente no hay una capacidad desde todos los titulares de presupuesto, desde todos los niveles presupuestarios, de gestionar con eficiencia ese plan de ingreso que decíamos y reiteramos es mínimo. También no habrá resultados positivos que se reviertan en el desarrollo económico. Ahí, apuntar que hay un reto importante en el tema de la disminución también de la evasión y la subdeclaración de impuestos que eso a la larga son fenómenos nocivos que existen hoy, pero que también hay un reto importante que tiene que ver con el perfeccionamiento de la oficina nacional de administración tributaria, que es la entidad nacional también que, por misión y encargo tiene esto, pero en lo cual no solo participa la ONAT. Estamos hablando que esto es una tarea de todos los actores que de una u otra forma participa, pero que indudablemente contribuirá a que no se traslade a nuestra población, fenómenos que evidentemente a nivel macroeconómico correspondería el resolver.

Dra C. MarxLenin Pérez: Que bueno que usted termina nuestro espacio de hoy con el tema justamente de los tributos y del control sobre el pago de los tributos porque ya no sirve para adelantar que la próxima semana estaremos abordando precisamente una vez más, desde Cuadrando la Caja el tema de los impuestos y hasta aquí, no tenemos mucho tiempo para seguir desarrollando un tema estratégico y de vital importancia como es el presupuesto del estado y sobre todo ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con el dinero del pueblo? Yo le doy las gracias a ustedes tres por haber aceptado la invitación y en especial, tengo que agradecer al Ministerio de Finanzas y Precios porque siempre nos acompaña en todo momento y responde a todas las invitaciones como debería ser normalmente con otras instituciones y otros ministerios, así que muchas gracias y espero que nos sigan acompañando todo el tiempo en Cuadrando la Caja y a usted también por supuesto, Jorge. Sobre este tema recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.

Tomado de Cubadebate