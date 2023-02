Realizan acciones de prevención contra el cáncer bucal en la Isla de la Juventud

A propósito de conmemorarse este cuatro de febrero, el Día Mundial Contra el Cáncer, médicos del servicio de estomatología, junto a sicólogos y promotores de salud realizaron acciones de promoción y prevención contra el cáncer bucal, una patología que en los últimos años tiene una marcada incidencia en la Isla de la Juventud.

En la sala de espera del policlínico Juan Manuel Páez Inchausti, la doctora Camila Azahares, especialista de primer grado en Estomatología, ofreció a los pacientes una charla educativa acerca de los signos de la enfermedad, factores de riesgo y hábitos que son convenientes tener en cuenta para prevenir lesiones cancerígenas.

"Es importante disminuir el consumo de tabaco y alcohol, tener una dieta equilibrada, mantener una buena higiene bucal, realizarse el autoexamen y asistir a la consulta cada 6 meses", dijo, la doctora, quien destacó que el Programa de Detección del Cáncer Bucal (PDCB) en Cuba surgió en 1982, y entre sus estipulados el estomatólogo debe realizar un examen del complejo bucal a todos los pacientes en la Atención Primaria de Salud.

"Consiste en la aplicación del método clínico, sustentado en sus pilares fundamentales: el interrogatorio y el examen físico. Este último debe ser minucioso y ordenado para posibilitar una evaluación integral del paciente. Si durante el examen se detectan alteraciones que hagan sospechar un trastorno potencialmente maligno o benigno, el paciente debe ser remitido a la consulta de cirugía maxilofacial", expresó, Camila Azahares, durante la charla educativa.

Como parte de la actividad se desarrolló una pesquisa activa de detección precoz de este tipo cáncer a trabajadores del centro asistencial y a pacientes.

"Cada vez que vengo me realizan el examen. Los médicos siempre están atentos y yo también porque me han dicho que las prótesis si no ajustan bien ocasionan lesiones que pueden convertirse en malignas, así que yo me reviso en casa y mantengo limpios mis dientes. A mis 60 años debo cuidarme mucho", comentó, Armando Pérez.

Mientras que Mileydis Arango, destacó que la actividad estuvo muy interesante por toda la información que brindaron con respecto a esa enfermedad, que los médicos siempre la revisan y que sería muy bueno extender estas acciones a poblados alejados de Nueva Gerona.

Según la responsable del servicio del Estomatología en el policlínico, Yisandra Infante, el cáncer bucal es una enfermedad multifactorial que, cada día, aumenta su morbi-mortalidad. En la Isla de la Juventud el grupo de mayor riesgo son los adultos mayores, aunque puede afectar a cualquier persona, independiente del género o la edad.

"Por lo general, los individuos ignoran la posiblidad de padecer cáncer en sus cavidades bucales.Teniendo en cuenta que es un sitio de fácil inspección clínica y que casi la totalidad de los cánceres localizados en la boca son diagnosticados en etapas tempranas de la enfermedad, pero exhortamos a la población a realizarse revisiones periódicas", comentó, la también especialista de primer grado en Estomatología.

Bajo el lema "Por unos cuidados más justos", el mundo conmemora este cuatro de febrero el Día de Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad, que constituye la segunda causa de muerte en las Américas.

Texto y Foto: Esmeralda Cardoso Villasuso