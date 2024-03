“Ser dignos servidores públicos”, fue el espíritu y el propósito que reinó en la asamblea de balance anual que realizaron los trabajadores de justicia con la presencia de Oscar Silvera Martínez, ministro del ramo, los cuales pasaron revista al quehacer del organismo durante el 2023, iniciando la sesión con una referencia a la histórica Protesta de Baraguá, una página de hidalguía y entereza de la historia patria.

En la información aportada por Arassay Varela, Directora de Justicia aquí, se reflejan los esfuerzos realizados por lograr resultados superiores en esa etapa. También acompañan al colectivo en su reunión Yander Zayas, miembro del Buró Ejecutivo Municipal del PCC y Bianiuska Puebla, viceintendente.

En su exposición la Directora puntualiza que de las cinco proyecciones de trabajo, fueron cumplidas tres, teniendo en cuenta la inestabilidad directiva hasta finales de año, que trajo consigo un desequilibrio de los procesos.

La actividad del Registro del Estado Civil, fue sin lugar a dudas la que más atención necesitó obedeciendo al incremento de la demanda de este servicio.

Se practicaron un total de 2036 inscripciones (-445) con respecto al año 2022, todas insertadas de manera directa en el SIREC. Se expidieron un total de 28787 certificaciones (+14 923). Incremento derivado del flujo migratorio.

Una puntualización importante fue que a pesar de la amplia divulgación dada, las personas no están familiarizadas con todas las garantías que brinda en nuevo Código de las Familias, por lo que no se presenta una alta radicación de asuntos vinculados con el mismo: Deben incrementarse las acciones de divulgación que con el decursar del tiempo se puedan ejecutar más instrumentos de esta naturaleza y de los que hoy no tenemos referencias en el actuar de nuestros profesionales en el territorio.

En general concluyen que la Dirección Municipal de Justicia de la Isla de la Juventud, trabaja en aras de reorganizar los procesos de Dirección, la preparación política ideológica, haciendo énfasis en los matutinos, consejos de dirección, reuniones del núcleo de PCC, así mismo los análisis de cuestiones relacionadas con la ética y las posibles manifestaciones de corrupción e ilegalidades.

La #IslaDeLaJuventud se encuentra en un momento importante en la asunción del cargo, una nueva directora, muy responsable al decir del ministro, quien también la felicito por la profundidad y espíritu autocrítico del informe presentado.

El ministro refiere que hay mucho por hacer todavía con la Protesta de Baraguá, Fidel no dijo por gusto que “Cuba es un eterno Baraguá”. Debemos ir a un “eterno Baraguá frontal” con las manifestaciones de corrupción y de hacer las cosas bien, que son de los temas que debemos tratar hoy con hondura, en un momento de fluctuación y disminución de la plantilla, por lo que estamos obligados a incrementar la captación de los recursos humanos que se necesitan.

Silvera Martínez también reflexionó acerca de qué estamos haciendo con los recursos humanos, lo estamos haciendo bien con los técnicos y licenciados en derecho, pero es insuficiente en otras especialidades. Qué hacer entonces con los trabajadores de Justicia a los cuales se les exige valores, laboriosidad, ética, una conducta incorruptible.

Refirió además acerca de que el cambio de dirección de la Isla va por buen camino, con exigencia, organización, proyección; pero se debe dejar claro que estos cambios de dirección son naturales. Instó a cuidar el mantenimiento de la unidad como “la niña de nuestros ojos”, pidió Raúl.

De lo que se trata es de lograr hacer bien lo que hoy hacemos mal, porque la Revolución hay que defenderla todos los días y en todos los terrenos, Además refiere que las instituciones de Justicia tienen que dignificarse y para ello hay que explicar una y otra vez cuál es la ética y la misión, y en eso no se pueden cansar, hay que hacerlo con buen trato y a la vez peguntarnos cuánto de buen trato y de sensibilidad hay en nuestras instituciones.

Lo primero será nuestros recursos humanos, hay que abrazar la cultura de hacer las cosas bien y con calidad, no hay de otra. El concepto de Revolución de Fidel es para todos los días, es la brújula del socialismo cubano, ahí nos alerta que hay que tratar a las personas como seres humanos, respetarlas, considerarlas.

Puntualizan que el llamado a mejorar los servicios es con sensibilidad y calidad; “nuestra gente tiene que tener las herramientas para lograr un servicio de calidad, hay que aplicar la ciencia, la comunicación y automatización, sin eso no podemos tener procesos de calidad”, puntualizó.

La directora de Justicia insiste en que “debemos estar preparados político e ideológicamente; actualizar la estrategia comunicacional del Ministerio en la Isla para lograr una mayor organización, apoyándose en la Radio y la Televisión. La isla debe convertirse en la referencia de trabajo de una dirección de Justicia en el país y sus trabajadores seremos siempre dignos servidores públicos, ese es el mayor compromiso..

El ministro le manifestó a los trabajadores presentes que se ha sentido muy bien porque han sostenido un intercambio ameno, destaca el compromiso de siempre ser dignos servidores públicos porque se deben al pueblo, y como tales, debemos sentir la mayor satisfacción cuando una personas que llega a cualquier institución a solicitar un servicio se va satisfecha, agradecida. Y concluye ¿Cuánto vale que la persona se marche satisfecho?

Al concluir se realiza la estimulación a los trabajadores que tuvieron un mejor desempeño durante el 2023.

Texto y fotos: Ana Isa Verdecia Vazquez