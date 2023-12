La sección #TecnoEspacio te propone conocer acerca de extensiones de navegador que se disfrazan de VPN, pero están robando tus datos.



Una reciente investigación de la compañía de ciberseguridad ReasonLabs ha sacado a la luz una gran campaña de ciberestafa mediante extensiones maliciosas para el navegador Google Chrome (y compatibles) que habrían llegado a instalarse en unos dos millones de dispositivos. Y, además, lo habrían hecho haciéndose pasar por software de redes privadas virtuales (VPN).



El objetivo principal de esta campaña de malware parecen ser usuarios rusohablantes —la mayoría de las infecciones se han localizado en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia—. Pero, al igual que ocurrió con la app maliciosa "Trojan-Spy.AndroidOS.CanesSpy", dirigida en origen al público árabe, su alcance ha terminado siendo global.



Las extensiones identificadas en la investigación son:

'netPlus' (con más de un millón de instalaciones).

'netSave' (en torno al medio millón de instalaciones cada una)

'netWin' (en torno al medio millón de instalaciones cada una).



Consejos:

Las extensiones maliciosas del navegador pueden representar una seria amenaza para nuestra privacidad y seguridad online. Para evitar caer en esta clase de estafas, aquí tienes una serie de consejos a seguir:

Limita el número de extensiones: Cuantas menos extensiones tengas instaladas en tu navegador, menos oportunidades habrá para que se cuelen amenazas. Si entras en la fase de 'ya no me acuerdo para qué era esa extensión', preocúpate. Instala las extensiones que realmente necesitas y confía en fuentes de confianza.



Limpia tu navegador periódicamente: Realiza una limpieza regular de tu navegador para deshacerte de extensiones no utilizadas o sospechosas. Algunas extensiones pueden volverse maliciosas con el tiempo, por lo que es importante eliminarlas si ya no las necesitas.

Verifica los permisos: Antes de instalar una extensión, revisa los permisos que solicita. Si una extensión pide acceso a información sensible o funciones que no necesitas para su funcionamiento, es un indicio de que podría ser maliciosa.



Actualiza regularmente: Asegúrate de mantener tu navegador y todas sus extensiones actualizadas. Las actualizaciones a menudo incluyen correcciones de seguridad que pueden protegerte contra amenazas conocidas.

Utiliza un software antimalware fiable: Además de las medidas de seguridad del navegador, instala y mantén actualizado un software antivirus confiable. Esto puede ayudarte a detectar y eliminar extensiones maliciosas y otras amenazas en tu sistema.