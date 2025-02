Trump y Putin coinciden en dejar atrás un período “absolutamente anómalo” en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, acordaron dejar atrás un período “absolutamente anómalo” de las relaciones entre ambos países, cuando no hubo contactos mutuos, declaró este lunes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Los presidentes Putin y Trump, cuando hablaron por teléfono, acordaron la necesidad de dejar atrás un período absolutamente anómalo en las relaciones entre las dos grandes potencias, en el que esencialmente no se comunicaban excepto en ciertas cuestiones técnicas y humanitarias”, dijo el canciller durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo serbio, Marco Duric.

“Los presidentes coincidieron en que hay que reanudar el diálogo”

Lavrov indicó que Moscú y Washington planean reanudar contactos en todas las cuestiones que “de una u otra manera pueden resolverse con la participación de Rusia y Estados Unidos”, entre ellas el conflicto en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

“No sé para qué tener a Europa en la mesa de negociaciones”

Al comentar las expectativas de la parte rusa respecto a las conversaciones con EE.UU. que se celebrarán el martes en Arabia Saudita, Lavrov dijo que quieren “escuchar” a los representantes estadounidenses.

En lo que respecta a la necesidad de la participación de los países europeos en las conversaciones ruso-estadounidenses para poner fin al conflicto en Ucrania, el ministro respondió: “No sé para qué tenerlos en la mesa de negociaciones”.

“Si [los europeos] van a sonsacar algunas ideas astutas sobre la congelación del conflicto, mientras que ellos mismos —según su costumbre, carácter y hábitos— tendrán en mente la continuación de la guerra, entonces, ¿para qué invitarlos allí?”, planteó.

Previamente esta jornada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia mantendrá el martes conversaciones con representantes estadounidenses en Arabia Saudita. Según el portavoz, el ministro ruso de Asuntos Exteriores y el asesor presidencial para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, viajarán a Riad siguiendo instrucciones del presidente ruso.

La reunión estará dedicada, en primer lugar, al restablecimiento de todo el complejo de las relaciones ruso-estadounidenses. También se centrará en la preparación de posibles negociaciones sobre la resolución del conflicto ucraniano y la organización de una reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., indicó el portavoz.

Zelenski: Ucrania no sabía nada de las conversaciones entre Rusia y EE.UU. y no las reconocerá

Ucrania no participará en las conversaciones que se celebrarán mañana martes entre Rusia y EE.UU. en Arabia Saudita y no las reconocerá, declaró el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

“Ucrania no tomará [parte]. Ucrania no sabía nada al respecto. Y Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es inútil. Y no podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos”, afirmó Zelenski a varios periodistas.

En ese contexto, Zelenski admitió que Moscú y Washington tienen “cuestiones bilaterales” por abordar.

Durante su intervención, el líder del régimen ucraniano señaló que también realizará una visita al reino, agregando que el viaje “no tiene ninguna relación con las cosas que están ocurriendo en Arabia Saudita a nivel de los representantes de Estados Unidos y Rusia”.

Líderes europeos se reunirán para hablar sobre Ucrania

Los líderes europeos discutirán la seguridad de la región de forma independiente de Estados Unidos y el posible despliegue de tropas en Ucrania en una reunión de emergencia en París, prevista para este lunes, informa Financial Times.

“Según funcionarios informados de los preparativos, debatirán planes concretos para salvaguardar la defensa europea con independencia de la futura intervención de Estados Unidos, así como la mejor manera de apoyar a Ucrania y reforzar su posición negociadora”, señala la publicación.

“Es una locura lo rápido que está avanzando esto”, declaró a FT un funcionario occidental informado de las conversaciones. “Todo lo que [Europa] debe hacer es dar a Ucrania todo lo posible para que pueda decir mejor no a las cosas que le hacen tragar [Estados Unidos y Rusia]”, añadió.

Según tres interlocutores del periódico, el principal objetivo de los líderes europeos en París será un posible despliegue de tropas europeas en Ucrania, que se estacionarían detrás, no sobre, una futura línea de alto el fuego como “fuerza de reaseguro”. Sin embargo, Alemania se muestra reticente a la idea.

Los reportes sobre el encuentro de líderes europeos surgen tras las declaraciones de Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania y Rusia del presidente de EE.UU., Donald Trump, que el pasado sábado aclaró que en la mesa de negociaciones sobre el conflicto ruso-ucraniano no tendrán cabida los países europeos. “Lo que no queremos es entrar en una discusión de grupo numeroso”, subrayó.

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate