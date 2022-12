Unicef denuncia que más de 11 000 niños han sido víctimas de la guerra en Yemen

La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, denunció este lunes que más de 11 000 niños han muerto o sido heridos durante la guerra que sufre Yemen desde hace ocho años.

A través de un informe, la funcionaria aseveró que esta es una de las peores crisis humanitarias del mundo y que el verdadero saldo del conflicto podría ser mucho mayor.

El documento revela que alrededor de 2 200 000 niños yemeníes están desnutridos, un cuarto de ellos menores de cinco años y en riesgo extremo de padecer cólera, sarampión y otras enfermedades prevenibles con vacunas.

Además, se estima que más de 3 900 niños han sido reclutados para el frente de batalla y unas 90 niñas han sido integradas a funciones complementarias, como la vigilancia en puestos de control.

I was in Yemen this week where I launched UNICEF’s humanitarian appeal for children. During my visit, I met some of the nearly 13M children in need of life-saving aid. We cannot fail them & millions more children around the world who need our support. Now. https://t.co/a83h3fTXsC pic.twitter.com/RQ8ummyotg