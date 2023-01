Bella Domínguez: primera nacida el 28 de enero de 2023

Bella Domínguez Navarro, fue la primera niña que nació el 28 de enero de 2023 en la Isla de la Juventud, coincidiendo con el aniversario 170 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Ella y su madre Damayandis Navarro fueron sorprendidas en la sala de maternidad del hospital Héroes del Baire, por integrantes del proyecto comunitario "Desde la Distancia", miembros de la Filial pinera de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Sociedad Cultural José Martí, quienes les dedicaron hermosas palabras, le obsequiaron "La Edad de Oro" y les entregaron una valija confeccionada por muchas personas de bien.

"Nada más que salió la convocatoria en la radio y la televisión, muchos llevaron aseo, pañales desechables, tetes, dinero e incluso una señora tejió en tiempo récord un conjunto de ropa . Además, contamos con el apoyo de los clubes martianos, empresas y organizaciones del territorio, dijo Nancy Ramírez, presidenta de la Filial pinera de la Unión de Historiadores de Cuba.

En tiempos tan difíciles como los actuales, acciones como estas reconfortan, bien lo sabe Damayandis, que con la llegada de Bella, su familia crece a cuatro hijos.

"No le puedo mentir, tuve el presentimiento que daría a luz a las más pequeña de mis hijas el 28 de enero, el mismo día que nació uno de los más grandes hombres de Cuba. Me siento feliz por esta coincidencia y por todos los obsequios. De verdad, me siento agradecida", nos confesó.

Aunque la pequeña Bella desconoce de todo lo que ocurre a su alrededor, dentro de unos años, su madre le contará que comparte fecha de natalicio con el hombre que vio en los niños la esperanza del mundo; de las muestras de solidaridad que recibió a pocas horas de nacida y del primer verso martiano que le susurró:



"Cultivo una rosa blanca,

En julio como en enero,

Para el amigo sincero

Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

El corazón con que vivo,

Cardo ni oruga cultivo:

Cultivo la rosa blanca".

Redacción web