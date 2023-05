Bolsonaro declarará en investigación sobre fraude de certificados de vacunación anticovid

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto: Archivo.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declarará este martes ante la Policía Federal (PF) como parte de una investigación sobre presunto fraude en cartillas de vacunación anticovid.

Bolsonaro, su hija Laura y varios ayudantes se habrían beneficiado del fraude.

Los investigados son sospechosos de introducir entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 información falsa en el sistema del Ministerio Público para emitir certificados de vacunación con el fin de viajar a Estados Unidos.

El exmandatario viajó a Florida junto a su familia y equipo más próximo el 30 de diciembre de 2022.

La Policía Federal necesita determinar si el exmandatario sabía del esquema y si dio la orden de acceder al sistema del Ministerio de Salud.

La residencia en Brasilia del político ultraderechista fue allanada por la policía el 3 de mayo. Ese mismo día fue citado a declarar.

En ese operativo fueron arrestados el exayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, y dos miembros de su seguridad, Max Guilherme y Sergio Cordeiro.

El día del allanamiento, el exmandatario declaró que nunca se vacunó.

“Yo no me vacuné. Nunca me pidieron una tarjeta de vacunas [para entrar a Estados Unidos]. No hay manipulación de mi parte”, dijo.

El argumento de la defensa es que la posición de Bolsonaro en el tema es conocida y cualquier tentativa de entrar en un país extranjero con una cartilla de vacunación habría generado cuestionamientos.

Es la tercera vez que el político testifica ante la Policía Federal desde que regresó de EE.UU.

Bolsonaro fue interrogado por el caso de los tres paquetes de joyas que la monarquía saudí regaló durante su mandato a él y a su mujer, Michelle.

También testificó por presuntamente incitar a sus partidarios a invadir violentamente las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Tomado de Cubadebate