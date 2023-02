Calendario: El corazón de una isla (II y final)

Nuestra tarde en el set de rodaje de Calendario no culminó con la entrevista a Magda González, su directora. Queríamos más pistas, más detalles de esta nueva entrega de la serie que, por más de tres meses, paralizó a casi todo un país los domingos en la noche. Nos faltaban las historias de algunos de sus protagonistas que fueron apareciendo ante nuestros ojos, como una lluvia de estrellas a las que había que atrapar con las manos; casi todos se notaban aún en trance por la intensidad de las escenas. Imposible para ellos salir del todo de sus roles, pero aun así tuvieron la amabilidad de concedernos una pequeña entrevista.

Para optimizar el poco tiempo que tenían para nosotros los muchachos que conforman el 11no 3, les hicimos casi las mismas preguntas, pero sus respuestas fueron diversas y cargadas de profundidad.

Primeramente, les preguntamos a todos los que pudimos interceptar cómo había sido para ellos reencontrarse con sus personajes y el elenco. La primera en responder, con su mascarilla bien colocada y sus nervios aún muy a flor de piel, fue Ingrid Lobaina, la hermosa actriz que le da vida a Noemí:

Ingrid: Ha sido una sorpresa, la verdad. No me lo esperaba, me alegró mucho la noticia de que se estaba escribiendo una segunda temporada. Es la primera vez que vivo la experiencia de poder darle continuidad a la vida de un personaje que interpreté en algún momento.

A esta misma pregunta, Anabel Arencibia, , quien interpreta a Inés, nos contestó:

Anabel: La verdad, se extraña el 9no 3, sentimos la ausencia de muchos actores que ya no estarán en esta segunda temporada, pero estamos compartiendo y disfrutando con actores nuevos que han aportado otros matices y se han integrado divinamente. Son como en la primera temporada, caras frescas que el público siempre agradece. Me gustaría también mencionar a los muchachos figurantes que están con nosotros en todo momento, porque se han incluido súper bien y son parte imprescindible de la dinámica de este 11no 3.

Frank Daniel Martínez (Vladimir) nos dijo:

Frank Daniel: Siempre es algo increíble volver a lo que vivimos en la temporada anterior. Es volver a esta gran familia que constituimos desde el primer día en que nos vimos, desde que comenzamos a rodar. Es muy bonito y gratificante este reencuentro.

Por su parte, Anel Perdomo (Melisa) y Karen Machado (Sofía) nos confesaron:

Anel: Ha sido una oportunidad para profundizar en Melisa. En la primera temporada tuvimos un primer acercamiento que estuvo bien, pero sí sé que ahora el desarrollo de Melisa como personaje va a ser muy importante para la familia cubana.

Karen: Para mí ha sido un placer volver a encontrarme con Sofía porque siento que la estoy entendiendo más. Tal vez hubo en la primera temporada cosas que no entendía del personaje, y que ahora, gracias a la experiencia ganada, puedo asumirlo con mayor responsabilidad. Sacar la cara por esas niñas que están pasando por la misma situación de ella.

Sentado en un rincón, con expresión apacible e introspectiva, Yanm Rubén Calderín, quien interpreta a Leonardo, nos respondió:

Yanm Rubén: Una sorpresa, porque de donde dejé al personaje a lo que me toca interpretar ahora es un salto gigantesco. Mi estudio desde las atmósferas en esta temporada fue totalmente diferente al de la primera. Siempre es bueno reencontrarme con los amigos, con la química que creamos en el aula. Es como si el tiempo no hubiera pasado y hubiésemos empatado una temporada con otra.

Foto: Alma Mater.

Foto: Alma Mater.

Foto: Alma Mater.

Otra pregunta se coló en la conversación. Quisimos saber por qué caminos transitarían sus personajes en esta temporada y estas fueron sus respuestas:

Ingrid: A modo de curiosidad puedo decir que Noemí va a sufrir un giro estilístico. La habíamos visto en una primera temporada siendo un poco friki, un poco extravagante, pero en esta nueva entrega, debido a un conflicto que no puedo adelantar, da un cambio en su apariencia y su actitud.

Anabel: Me imaginé que Inés iba a sufrir un punto de giro importante en esta temporada por el final que tuvo en la anterior. Tendrá una mayor participación en los conflictos, pues son temas que no pueden pasar inadvertidos ni dejarlos en el aire. Ocurren muchas cosas que van a sorprender.

Frank Daniel: Vladimir se mantendrá casi en la misma cuerda de la temporada pasada, en este asunto de las redes sociales, la pornografía, su adicción a ellas. Algo diferente es que en esta se enamora, cosa que no pasaba en la primera. Su vida entonces toma otro sentido.

Anel: En el caso de Melissa se potencia la situación familiar que atraviesa y al mismo tiempo veremos cómo la llegada de nuevas personas a su vida pueden sacarla del camino de esa Melissa buena, ingenua y conducirla a caminos de rebeldía propios de la adolescencia.

Karen: Sofía se mantiene quizás con las mismas inseguridades y con otras que se suman a su personalidad. Pero irá sanando, entendiéndose a ella misma y dejándose llevar por el momento.

Yanm Rubén: Leonardo vivirá muchas atmósferas. Los problemas que atravesaba en la anterior eran más infantiles, aquí se enfrenta a problemas de adultos, pero desde la vivencia de un muchacho de 17 años, así que imagínate lo difícil que es para él.

En un momento de la tarde, al terminar la escena más crucial de la jornada, Magda puso su mano en el hombro de Clarita García, quien aún cargaba con todas las emociones de la escena y de Amalia. La directora le preguntó si estaba bien y si podía concedernos una breve entrevista. El hermoso rostro de Clarita se iluminó y una sonrisa le nació. Se acercó a nosotros y comenzamos a hablar.

Volver a darle vida a Amalia, en esta nueva etapa, ¿qué significa a nivel emocional y profesional para Clarita?

Suspira brevemente, abre sus ojos color miel, frota sus manos y nos contesta:

«No pensé que habría otra temporada, ni que tuviera el impacto que ha tenido, pero estoy muy feliz, y es como una misión que tienes que continuar y encontrarte con esa Amalia nueva que te propone Amílcar desde el guion: una Amalia que ha evolucionado, que es mejor persona, que se va a enfrentar a conflictos nuevos con los alumnos, que tiene que estar más dura, que va a tener a Martha (Mayra Mazorra) todo el tiempo aconsejándola. Estoy muy feliz y, a la vez, abierta a comenzar de nuevo, a todo lo que va a pasar, y eso me llena emocional y profesionalmente».

Esta nueva temporada significa un tránsito a la madurez de los conflictos y los personajes. ¿Cuánto ha crecido y de qué manera Amalia?

“Amalia ha crecido mucho. Ya no es aquella profesora que empieza por primera vez delante de un aula. Tuvo un grupo bastante conflictivo, lleva otro año en la secundaria, y decide luego por Martha empezar a dar clases en 11no, donde se reencuentra con muchos de sus alumnos. Ella está más segura de sus clases, más segura de lo que quiere para su vida, sigue con una gran carga familiar; eso sí, se mantiene en ella. ¡Amalia es un personaje que lo acapara todo! Actuando ahora me he encontrado con rasgos del personaje muy sensibles, pero más contenido, ya sabe a qué cosas abrirle el corazón y a cuáles no”.

¿Qué sector del público te conmueve más al ver sus reacciones y empatía con el personaje?

“Es muy especial lo que ha pasado, porque todo el mundo, desde un viejito hasta un albañil, te dice cosas hermosas sin, tan siquiera, saber de arte. Pero lo que me ha pasado con los niños y adolescentes es algo inmenso: en estos días, filmando aquí en la escuela, se pasan hasta dos horas esperando que termine para venir a saludarme, darme un abrazo, regalarme una flor. Ha sido algo muy bello”.

¿Estás consciente de cómo el personaje ha servido de estímulo para muchos docentes en su trabajo diario con sus estudiantes?

“Sí, y esa era una de las metas que se quería lograr. Estoy feliz por eso. Muchos profesores se me acercan y comentan cómo el personaje y Calendario en general los está reformando, ayudando a pensar cómo debemos establecer las relaciones con los alumnos. Los profesores están motivados y los estudiantes también”.

Más allá de su carisma y empatía, ¿es Amalia un personaje solitario?

“Sí, muy solitario. Carga con muchas cosas. Ese hecho de crecer al lado de su padre y de su hermano, prácticamente hacer el rol de madre de los dos, la ausencia de la figura materna, la hace un ser con cierta falta de amor. Es lo que hace que ella quiera entregarse como una madre a todos sus alumnos. Esa poesía que la acompaña, esa sensibilidad habla de toda la soledad que la circunda…”.

¿Teme Clarita que la fuerza de Amalia le haga difícil a espectadores y directores verla en otros roles, otros registros? ¿Le teme al encasillamiento?

“He pensado en eso, porque al final yo no soy Amalia, soy Clarita, y ahora me toca interpretar este papel, como mismo estuve en Entrega interpretando a Amanda que no tuvo nada que ver con Amalia. Pero no tengo miedo. Esto es una carrera y un proceso: hay personajes que serán más fáciles, otros más difíciles, y voy poco a poco. Tengo la fe de que cuando venga otro personaje, el público me vea como ese personaje”.

¿Cuán pertinente ves que series como estas sigan produciéndose en Cuba?

“Es muy importante, fundamental. De cierta manera es nuestra misión como artistas: influir en la sociedad, transformar cosas y hacer que la gente se motive y quiera ser mejor, que se sientan felices. Por eso creo que deben seguir existiendo escritores como Amílcar o directoras como Magda González o Mariela López, con quien hice hace una década Mucho Ruido; personas que quieran transformar modos en el medio audiovisual, más si hablamos de adolescentes tan necesitados de verse reflejados en los medios”.

¿Estarías dispuesta a una tercera temporada?

Con algo de picardía y mucha espontaneidad nos dice:

“Yo estoy dispuesta a todo. ¡Aquí está mi pecho, hombre! Si la vida lo permite, con salud y alegría, aquí estaré…”.

¿Ha despertado Amalia en Clarita el deseo de impartir clases para la enseñanza artística?

“¿Te soy sincera? Respeto mucho el magisterio. No me atrevería. Yo, Clarita, no sé cómo hacerlo. Amalia es un personaje que yo interpreto a partir de la creatividad de un guionista tan brillante como Amílcar Salatti. Pero realmente yo, como Clarita la actriz, no sabría cómo enfrentarme a ello”.

En la primera temporada homenajeabas con tu personaje a tu abuela. ¿Crees que esta temporada sirva para rendirle homenaje a otros maestros cercanos o no a ti?

“Por supuesto. Ahí está la madre de Magda, sigue estando mi abuela, siguen estando maestros de mis padres, maestros de muchas personas que nos han contado sus vivencias. Eso está ahí, nos hace sentir felices y nos aumenta la sensibilidad a la hora de trabajar”.

Por último, quisimos pedirles a todos los actores entrevistados, como mismo hicimos con Magda, que nos dijeran en una sola palabra lo que significaba Calendario para ellos. Sus respuestas no pudieron ser más hermosas y sinceras:

Ingrid: Oasis

Anabel: Catapulta

Frank Daniel: Entrega

Anel: Regalo

Karen: Resiliencia

Yanm Rubén: Crecimiento.

Y, sin dudas, la respuesta de Clarita redondeó todas las ideas expuestas, de la misma manera brillante que lo hubiera hecho Amalia.

Clarita: Para mí Calendario es salvación.

Tomado de Cubadebate