Chapeando: La rusofobia y la crisis del dólar

Parece que se nos viene encima una nueva temporada de fake news. Algo bueno debe estar por pasar en Cuba, cuando los que quieren que todo vaya mal ladran, aullan, piden invasión de nuevo.

Sólo por eso volvemos a amplificar en este espacio la irritante voz del más odiador de los odiadores. Él dice o le mandan decir lo que se le ocurra -mientras más asustador, mejor- sobre el actual fortalecimiento de las relaciones Cuba-Rusia. En el sonido que reproduce este podcast se escuchan cosas alucinantes y una ridícula amenaza: "Aquí no entra un ruso más..." chilla el odiador y su grito es, apenas, un resumen de las infamias que se tejen sobre el tema del otro lado del mar.

La rusofobia para Cuba está en marcha, según Reinier Duardo y el fragmento reproducido aquí, ilustra hasta dónde los asusta la relación soberana de Cuba con Rusia, un país al que nos unen lazos históricos desde la era soviética, que han vuelto a alcanzar el nivel más alto desde que desapareció la URSS. Entre muchas otras razones, porque es el país que mandó varias máquinas de oxígeno cuando Estados Unidos nos lo negó durante el momento más crítico de la pandemia. Y no sólo nos mandó máquinas, sino que nos facilitó el transporte para trasladar otras desde países más cercanos.

Es el país con el que se han hecho los acuerdos más prometedores de los últimos años, prácticamente en todas las áreas. Desde los combustibles y el transporte hasta la biotecnología y la farmacéutica.

Suena muy ridículo todo lo que dicen de que van a llevar a las personas a morir, pero de absurdos están llenas las etapas más oscuras de las relaciones Cuba -Estados Unidos.

Bárbara Betancourt recuerda la Operación Peter Pan. Pero la historia del diablo rojo que se robaba a los niños para devolverlos en forma de carne rusa, ya no funciona más que para bromas...de mal gusto, por cierto, porque fue un capítulo muy doloroso para la familia cubana. Evidentemente, no hay cabeza para inventar algo con sentido común, pero Cuba está curada de espantos.

Los comentarios sobre el tema, son en realidad muy optimistas, a raíz de los acuerdos. Por supuesto, dentro de Cuba. Afuera no. Como dice Reinier, la rusofobia, que hace años ha ido inundando espacios, no los deja pensar.

Russia Today trasmite hoy una entrevista exclusiva que le concedió el Primer Secretario del Partido a ese canal en español. Al abordar el tema, Díaz-Canel calificó de muy positivos para Cuba los acuerdos y adelantó que deben verse los resultados en breve.

El diálogo también aborda la crisis del dólar, a raíz de un comentario de Marco Rubio de que en cinco años EE.UU. no podría ya sancionar a ningún país porque la moneda norteamericana perdería su actual hegemonía. De eso se habla mucho en las redes, aunque con enfoques disímiles, casi todos bajo títulos alarmistas que sugieren una guerra de China y Rusia para liquidar el poder ilimitado del dólar.

"URGENTE: CHINA y LOS BRICS destruirán el dólar" reza uno de esos títulos alarmistas. "No soy experto, pero me atrevo a corregir la idea central de ese audio -comenta Reinier y afirma: "No es que China y el resto de BRICS quieran destruir al dólar. Son el capitalismo neoliberal y la política de sanciones para todo el que incomode a Estados Unidos, lo que está matando al dólar".

La vida y la historia universal en los dos últimos siglos tienen pruebas suficientes para reafirmar esa idea. Seguiremos Chapeando.

Tomado de Cubadebate