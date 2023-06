Cuba en San Salvador 2023: Octava jornada de los Centroamericanos y del Caribe

El judo concluyó con celebración del oro por equipos su exitoso paso por los Juegos de San Salvador este martes, un día en que también llegaron títulos para la delegación cubana en el tenis de mesa, remos, pesas y tiro, mientras otros deportes aportaban platas y bronces. Este miércoles, los ojos estarán en las finales del boxeo, que sufrió varias pérdidas en semifinales el lunes, y también en el tiro y el debut del voleibol masculino.

Sin dudas, el judo ha sido hasta ahora la proa de la delegación cubana. Este martes, los cubanos se coronaron en la competencia por equipos al vencer 4-1 a República Dominicana. Concluyó así su actuación en San Salvador, superando el resultado de Barranquilla 2018, liderando el torneo de estos Juegos y aportando más de la mitad de los títulos ganados hasta ahora por Cuba.

Los judocas cubanos terminan en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe con medallas en 13 de las 14 divisiones, con ocho oros, tres platas y dos bronces, además del título por equipos (9-3-2).

Oro: competencia por equipos, Kaliema Antomarchi (78 kg), Idalys Ortiz (+78 kg), Iván Silva (90 kg), Andy Granda (+ 100 kg), Magdiel Estrada (73 kg), Yurisleydis Hernández (52 kg), Arnaes Odelín (57 kg) y Orlando Polanco (66 kg). Plata: Plata: Liester Cardona (100 kg), Maylin del Toro (63 kg) y Jorge Martínez (81 kg). Bronce: Idelannis Gómez (70 kg) y Zamarit Gregorio (48 kg).

En las pesas, llegó la feliz noticia de la muchacha de 18 años Marifélix Sarría (+87 kg) en el envión, liderando ante rivales de nivel mundial como la dominicana Crismery Santana, bronce en Tokio 2020, y con récord regional incluido (152 kg). En la división de 109 kg ganaron bronce Juan Columbié (165 kg en arranque) y Juan Zaldívar (204 kg en envión).

Andy Pereira se coronó frente al puertorriqueño Brian Afanador en los singles del tenis de mesa, donde Cuba plantó su dominio por países con tres oros, dos platas e igual número de bronces, seguida de Puerto Rico y México.

En el lago Ilopango, Claudia Tolón, Yariulvis Cobas, Milena Venega y Ana Jiménez se titularon en el cuádruple scull femenino

En el polígono del Estadio Nacional Jorge El Mágico González, Alejandro Delgado, Jorge Grau y Guillermo Pías ganaron el oro por equipos en la final de la pistola de aire a 10 metros, en la que Delgado (total de 211.6) fue bronce en la competencia indivual. Más tarde, llegó la plata del equipo masculino de rifle de tres posiciones a 50 metros.

También Alejandro de la Cruz ganó plata en las anillas de la gimnasia artística; Yandy Espinosa y Maikel Moyet aseguraron bronce en doble masculino en el raquetbol; Noslén Díaz y Jorge Alayo vencieron ante los puertorriqueños y quedaron con bronce, y Diana Leyva y Juan Pablo Velázquez ganaron medalla del mismo color en el relevo mixto del pentatlón moderno.

La selección de baloncesto femenino, que no había convencido con su triunfo 73-62 sobre El Salvador el domingo y caído el lunes 81-64 ante Puerto Rico, quedó al campo frente a República Dominicana y discutirán el bronce, en otro partido con las puertorriqueñas.

Cerca de las 2.30 a.m. (hora de Cuba) y bajo lluvia en el Parque Nacional de Pelota Saturnino Bengoa, la selección de béisbol volvió a tropezar, esta vez frente a Puerto Rico y en extrainning, con la carrera definitoria de los boricuas entrando por boleto.

Este miércoles, octava jornada competitiva en San Salvador 2023, subirán al cuadrilátero en busca del oro, a partir de las 4 p.m. (hra de Cuba), Legnis Cala Massó (57 kg), quien ya ha hecho historia como la primera boxeadora que llega a esa instancia en compromisos internacionales, asegurando plata; Erislandy Álvarez (63.5 kg), Julio César La Cruz (92 kg) y Fernando Arzola (+92 kg).

En el béisbol, Cuba vs. El Salvador; en el baloncesto femenino, el partido por el bronce frente a Puerto Rico; las balonmanistas irán por vencer a las dominicanas y pasar a la final; en el hockey masculino, el debut ante R. Dominicana; los hombres del softbol enfrentarán al equipo de Centro Caribe Sports.

El voleibol será una de las grandes atracciones, con el debut de la selección cubana, que debe tener un partido de fácil trámite con Surinam a las 10 p.m. (hora de Cuba). También habrá actividad y posibilidad de medallas en el tiro.

12:19 - Medalla de plata en la modalidad de par Ligero Femenino de Remos Cortos

La representación cubana de Remos Cortos en la modalidad de Doble Ligero Femenino ha logrado una destacada participación en la final centroamericana, al obtener el segundo lugar en la competencia. Las remeras alcanzaron un tiempo de 7 minutos y 19.80 segundos, posicionándose detrás del equipo mexicano, quienes se adjudicaron el primer lugar.

11:48 - Natación: Dainé Pedré a la final A de los 200 metros combinados

Dainé Pedré es la primera nadadora cubana del día en avanzar a una final A. La criolla marcó 2:23.45 y consiguió el cupo con el sexto mejor tiempo de las clasificatorias.

Mientras, Fermín Rodríguez registró 27.70 en los 50 metros pecho y estará en la final B.

11:11 - Milena Venegas suma plata para el remo cubano

Foto: Remo Brasil.

La remera Milena Venegas ha obtenido la medalla de plata en la modalidad del Single Sculls de los juegos centroamericanos. La cubana completó la carrera con un tiempo de 7:55.03, quedando a solo 79 segundos de la mexicana Maité Arigalla, quien se llevó la medalla de oro en la competencia.

La carrera fue muy reñida desde el inicio, con las remeras de México, Cuba y Nicaragua disputando el liderato de la carrera. A pesar de haberse quedado un poco rezagada en la primera mitad de la carrera, Milena Venegas logró recuperarse y mantener un ritmo constante que le permitió asegurar la medalla de plata al cruzar la línea de meta.

11:03 - Remo: Cuarteta masculina cubana le da a Cuba otro oro en San Salvador

El equipo cubano de cuatro par de remos cortos conformado por Reidy Cardona, Carlos Ajete, Roberto Paz y Leduar Suárez, logró una impresionante victoria al obtener la medalla de oro en la competencia de remo.

La cuarteta cubana completó la carrera en un tiempo de 5:45.47, superando a sus rivales de México y Venezuela, quienes obtuvieron la plata y el bronce respectivamente.

La competencia fue reñida desde el inicio, pero el equipo cubano mantuvo un ritmo constante y logró tomar la delantera en los últimos metros de la carrera, dejando atrás a sus rivales y asegurando la victoria.

10:26 - Lágrimas doradas para pesista Marifélix Sarría

Marifélix Sarría. Foto: Roberto Morejón, enviado especial.

Hay lágrimas que expresan la más genuina alegría, la satisfacción, la plenitud… Bien lo sabe la pesista cubana Marifélix Sarría después de reinar en el envión de la división de +87 kg en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras cerrar cuarta en el arranque con levantes válidos de 106 y 112 kg, más un error con 111 kg en la barra, la cienfueguera se fue al área de calentamiento con una apretazón en el pecho típica de las atletas ambiciosas, de las grandes a quienes solo les importa ganar.

No importaba que ese levante de 112 kilogramos significara nuevos récords nacional y nacional juvenil. En su mente estaba ganar una medalla, nada más. Bueno, si era de oro mejor…

Para el envión regresó “irreconocible”, lista para comerse la barra y la palanqueta dispuestas en el gimnasio La cuna de “El Mágico”, que por cierto estaba repleto de aficionados en esta jornada.

Le dio “entera” a 142, 148 y 152 kilogramos, con lo cual estremeció a sus rivales y las dejó para la plata y el bronce. Lágrimas, abrazos, emociones se amontonaron desde la escalerilla que conduce a la plataforma. En el público vibraban los aplausos. Un momento mágico que muchos no olvidarán…

La venezolana Naryury Pérez, reina del arranque, quedó en plata con 149 kg y a la dominicana Crismery Santana le correspondió el bronce con 144 kg.

“Estoy muy contenta y espero que mi país también lo esté. Quisiera agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, en especial a mi familia, a los entrenadores de base y a los que tengo ahora. Hice el mayor esfuerzo para una medalla, si no era de oro cualquier otra para mi país”, comentó entre lágrimas Sarría a JIT, portando la enseña nacional sobre sus hombros.

“Espero que me quede mucho futuro por delante, y que a pesar de nuestras condiciones en Cuba siempre se pueda ir por más”, agregó emocionada.

Sobre lo sucedido en el arranque explicó que “no es la primera vez que me ocurre. No irme sin medalla, sino dejar de cumplir el objetivo previsto. Por eso siempre trato de esmerarme en el envión, que es el fuerte de mi carrera. Venía por mejorar mis marcas y que ello me llevara a la medalla”, concluyó la flamante reina de solo 18 años de edad.

Para calibrar mejor su desempeño baste agregar que los levantes de 148 y 152 kg constituyeron nuevos primados nacional, nacional juvenil y panamericano juvenil. Y lo mismo sucedió con los biatlones de 260 y 264 kg.

Los pesistas de la Isla cerraron con dos coronas, tres subtítulos y seis medallas de bronce. Esa actuación supera lo previsto inicialmente por el colectivo técnico, que valoraba alcanzar 10 premios, aunque ninguno de oro. En Barranquilla 2018 se había obtenido terna de 3-10-4.

Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de Pesas, elogió el trabajo de los atletas y ponderó el logro de dos medallas de oro que no estaban en los planes.

10:18 - ¿Qué pasó ayer con Cuba en el juego contra Puerto Rico?

Puerto Rico dejó al campo a Cuba en extrainning.Foto: Prensa Latina.

El equipo de Puerto Rico dejó al campo a Cuba en extrainning en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Los boricuas decidieron en el octavo inning con regla Schiller cuando el relevista cubano Yeudis Reyes entregó boleto con las bases llenas a Yadiel Rivera para sentenciar el marcador de 5-4.

El equipo cubano había tomado la ventaja en el segundo inning por jit remolcador de dos carreras de Raico Santos y empujada de Dayán García con rodado por el cuadro.

En la parte baja de esa entrada los puertorriqueños emparejaron la pizarra por jonrón de Jesmanuel Valentín con dos hombres en circulación ante el abridor cubano Naykel Cruz.

Con tres boletos y un pelotazo los boricuas se fueron encima en el marcador en el quinto tramo y Cuba volvió a igualar las acciones en el séptimo por elevado en sacrificio de Andrys Pérez.

El éxito fue para el pícher Jan Figueroa, quien colgó el cero del octavo al dominar a Yasniel González con hombres en todas las bases y dos outs.

Ambos equipos registran un triunfo y dos reveses, igual que Nicaragua, con lo cual se ubican detrás del invicto México (3-0), de Curazao y Venezuela, ambos con 2-1 y de República Dominicana (1-1). El Salvador (0-2) cierra la tabla de posiciones.

9:50 - Hockey (m) de Cuba debuta ante República Dominicana

La selección masculina de hockey de Cuba participante en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe debuta hoy ante la representación local en el estadio de ese deporte en el Parque del Este, en esta capital.

Junto a sus entrenadores Hilario Félix Yera y Nelson Luis Ginorio, el equipo llegó a República Dominicana la noche del lunes, por lo que en estas pocas horas solo tuvo tiempo para precisar detalles técnicos, a diferencia de otras delegaciones familiarizadas con las instalaciones deportistas y adaptadas ya a las incómodas altas temperaturas.

Es la primera vez que las dos agrupaciones se enfrentan y aunque el Comisionado Nacional de ese deporte, Lázaro Lorenzo Olivo, reconoce la buena preparación del rival anfitrión, estima que no debe ser un contrario tan incómodo, según comentó a Prensa Latina.

El conjunto cubano, campeón centroamericano desde 1982, lo conforman Ignacio Aroche, Moisés Torres, Denis Rodríguez, Liodisbel Cervante, Geovanny Neninger, Carlos Manuel Consuegra, Darián Valero y Freddy Duany.

También, Félix Mena, Oscar Calderón, Richard Somonte, Pedro Fernando Viera, Janni Joaquín Vera, Marcos Eduardo Martínez, Dairon Lázaro Louis y Yasmany Gutiérrez.

La justa masculina jugará con Trinidad y Tobago el 30 de junio próximo y con Guyana el 2 de julio. Los cruces y semifinales están previstos para el día 4 y las finales el 6.

La víspera las muchachas del hockey terminaron empatadas 2-2 con sus similares de México en su primera presentación.

A diferencia de los varones, ellas sí estuvieron durante más de una semana en una base de entrenamiento en en esta capital y participaron en tres topes amistosos con los conjuntos de República Dominicana y Puerto Rico, como parte de su preparación.

9:34 - Así amaneció el medallero este miércoles

Tomado de Cubadebate