Cuba peleará cada medalla en los Juegos Panamericanos

Foto: Roberto Morejón

La Habana.- EL VICEPRESIDENTE del Inder, Ariel Sainz, aseguró hoy que la delegación cubana peleará cada medalla posible durante los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023, al comparecer ante periodistas durante un seminario de preparación en esta capital.

El directivo informó que la delegación de la Isla, conformada en este momento por 382 atletas de 31 disciplinas y más de 500 integrantes en total (no definitiva), participará en el 54.5 % de las pruebas, a decir en 232 de las 425 convocadas.

Las 193 en que no se intervendrá proceden de 41 disciplinas, ya bien porque no se practican en el sistema deportivo cubano o porque no se logró la clasificación en eventos puntuales, en rutas de clasificación o a través de los rankings.

En cuanto a los propósitos competitivos, explicó que se ha sido realista y muy analítico en los análisis, al punto de considerar posible sumar de 18 a 22 títulos, de ocho a 12 medallas de plata y de 36 a 40 de bronce.

Al respecto expresó que la gran aspiración radica en lograr esas coronas pronosticadas y en cambiar las preseas de plata y bronce a un mejor color.

Quisiéramos poder hablar de muchas más, pero no resultaría objetivo ni sincero. Las causas de la disminución son variadas, pero pesa mucho la salida de nuestros equipos de varias figuras que tenían compromisos con el medallero, incluidos los títulos. A veces se ven mucho las deserciones en delegaciones, pero también hay atletas que pidieron la baja y salieron del país naturalmente, expresó el directivo.

En ese sentido, ilustró con cifras de 2022 y lo que va de 2023, cuando 109 y 78 integrantes del sistema deportivo causaron baja de los elencos nacionales, respectivamente. Además mencionó 33 bajas que impactan directamente en el medallero.

Estos propósitos están en correspondencia con las actuales condiciones del deporte cubano, de modo que no solo celebraremos los títulos y las medallas en general, sino también la participación digna y del deseo de cada atleta de representar al país, enfatizó.

Al valorar la importancia de los Juegos Panamericanos, Sainz ponderó que 18 deportes ofrecerán pasajes directos a la cita olímpica de París 2024, mientras otros 11 ofrecerán puntos y marcas para los rankings.

Sobre los retos técnico-metodológicos, apuntó que esta temporada ha sido muy exigente con hasta cuatro picos de rendimiento para los atletas, debido a los muchos compromisos internacionales enfrentados.

En lo que resta hasta la partida del primer grupo, prevista el 16 de octubre, se trabaja en despejar cualquier variable que ponga en riesgo el logro de los resultados esperados.

Citó entre los deportes claves para títulos, nuevamente, a las luchas, el boxeo, el judo, el canotaje y el ciclismo.

Ariel concluyó su intervención destacando la voluntad de los atletas y entrenadores para prepararse y representar dignamente a la patria, en un reto deportivo que consideró mayúsculo. A la par, resaltó el apoyo gubernamental para lograr que una delegación tan grande pueda viajar al hermano país de Chile en medio de las actuales circunstancias de la nación.

Asistieron a esa primera sesión del seminario de preparación para periodistas Joel Suárez Pellé, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y los vicepresidentes del Instituto de Información y Comunicación Social Onelio Castillo y Belkys Pérez Cruz.

Tomado de JIT