Cubanos listos para Grand Prix de Paratletismo de Marrakech

Foto: Calixto N. Llanes, enviado especial

La Habana.- EL SALTADOR de longitud Robiel Yankiel Sol lidera el grupo de 12 cubanos que viajó este lunes para asistir al Mitin Internacional de Paratletismo Moulay El Hassan de Marrakech 2024, que con categoría de grand prix transcurrirá el venidero fin de semana.

El habanero, campeón paralímpico en Tokio 2020, llevó recientemente hasta los 7,84 metros su récord mundial de la categoría T47, y asumirá su segunda competencia internacional de una temporada con grandes aspiraciones, como la de superar los ocho metros.

A Robiel le acompaña en la expedición el jabalinista de la categoría F13 Ulicer Aguilera, también clasificado para los Juegos Paralímpicos de París 2024. El holguinero tendrá en el certamen marroquí su estreno, luego de recuperarse de las molestias que le impidieron participar en el grand prix celebrado en la ciudad mexicana de Xalapa.

«Voy con la expectativa de realizar una buena marca que me sirva para evaluar el trabajo con la mirada puesta en mi meta, que es conseguir una medalla en París», dijo el campeón de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, además de plusmarquista de esa competencia con registro de 61,11 metros.

Los especialistas en lanzamientos Noraivis de las Heras (F44), Leonardo Díaz (F56), Guillermo Varona (F46), Gerdan Fonseca (F52) y Ever René Castro (F41) forman parte del grupo, junto a los saltadores Abraham Viltrés (T47) y Felipa Echavarría, y los velocistas Daniel Milanés (T47) y Raciel González (T47).

«Hemos trabajado en las deficiencias y afronto este nuevo reto con mucho ánimo y deseos de hacerlo bien», comentó Raciel, ganador de los 100 metros en la parada de Xalapa con 10.87 segundos.

Se extrañará en el elenco la presencia de la multicampeona de la velocidad Omara Durand (T12), quien tenía previsto comenzar la campaña en el Gran Estadio de Marrakech, pero una molestia reciente obligó a tomar precauciones para evitar mayores males.

«Entendimos que no debía viajar a Marruecos. Quedó en La Habana cumpliendo entrenamientos leves, sin forzar. Está clasificada para París 2024 y no hay nada de preocupación, por eso preferimos no arriesgar», aseguró la entrenadora Miriam Ferrer.

El esperado debut de la reina universal de los 100, 200 y 400 metros queda pospuesto para el Campeonato Mundial de Paratletismo de Kobe 2024, en Japón, previsto del 17 al 25 de mayo.

(Tomado de JIT)