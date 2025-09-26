Dainier Gálvez Guerra, de pelotero útil a excelente entrenador

Con 20 Series Nacionales de béisbol, Dainier Gálvez Guerra se ha ganado un lugar privilegiado en la historia del deporte cubano.

Su trayectoria es testimonio de constancia, entrega y talento. Brilló con los Piratas de la Isla, equipo con el que alcanzó el subcampeonato nacional. Como refuerzo, fue pieza clave en Matanzas, donde logró coronarse campeón, y en Ciego de Ávila, con el que volvió a alcanzar el subcampeonato.

Más allá de los resultados, Gálvez Guerra se distinguió por ser un pelotero útil en toda la extensión de la palabra. Su inteligencia táctica, habilidades y compromiso lo convirtieron en un referente dentro y fuera del terreno. Sorprendió al cerrar su etapa como atleta activo, aunque su despedida no representa un adiós definitivo.







" El terreno siempre será mi casa. Quiero seguir aportando desde otra trinchera. Ser entrenador me apasiona, y estoy listo para formar, guiar y compartir todo lo que he aprendido." enfatizó Dainier Gálvez Guerra.

Con la misma pasión que lo llevó a destacarse, Dainier ha expresado su deseo de continuar ligado al deporte como entrenador. Su experiencia, visión y liderazgo prometen enriquecer a las nuevas generaciones de peloteros pineros.

El béisbol de la ínsula pierde a un jugador, pero gana un maestro. Y eso, sin dudas, es motivo de esperanza.

Texto: Frank Pupo La Rosa

Fotos: Tomadas de la red