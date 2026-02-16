Cuba: La voluntad de proteger a los adultos mayores

El envejecimiento, acompañado de enfermedades no transmisibles, representa un desafío silencioso para la salud humana. En Cuba, la respuesta es firme: proteger y acompañar a nuestros adultos mayores mediante programas que promueven su bienestar físico y mental.

Cada mañana, próximos al combinado deportivo Arturo Lince González, un grupo de entusiastas se reúne bajo la dirección de la profesora Lic .Anicia Rivas de la Cruz.

Con entrega y amor, ella conduce cada actividad, logrando que el ejercicio no solo fortalezca músculos y corazones, sino que también alimente la esperanza y la alegría de vivir.

"Cada mañana trabajamos con amor y disciplina, porque el ejercicio es fuente de vida y esperanza para nuestros adultos mayores."

Este ejemplo refleja el carácter humano y la prioridad que concede el Estado cubano a la protección de su población, garantizando que la vejez se viva con dignidad, salud y participación activa en la sociedad.

El ejercicio físico en el adulto mayor no significa únicamente movimiento: significa prevención, significa vida, significa futuro.

La invitación está hecha: practiquemos ejercicios físicos cada día, porque en ellos encontramos la mejor defensa contra múltiples enfermedades no transmisibles.

Texto y fotos Frank Pupo La Rosa