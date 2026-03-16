De costurera a agente postal: la historia de Mirtica

La pinera Mirta García Rives, hija de padres nativos en el terruño, encontró en el servicio postal su verdadera vocación. Desde el año 1992 comenzó a trabajar en la Empresa de Correos y, durante 34 años ininterrumpidos, ha sido el rostro constante del kiosco de periódicos ubicado en la calle 39 A, frente a la terminal de ómnibus de Nueva Gerona.

Conocida cariñosamente como Mírtica, cada mañana abre el puesto con el compromiso de que la prensa llegue a todos y sea leída por la comunidad. “Me siento feliz, es parte de mi casa. Si no vengo a realizar mi gestión de ventas, me siento extraña”, afirma con sencillez.

Su labor ha tejido vínculos entrañables con la población. La saludan con afecto quienes de niños buscaban las revistas Zunzún y Pa’lante, y hoy, ya adultos, reconocen en ella la constancia y el cariño de siempre.

Orgullosa de su trabajo y con gran sentido de pertenencia, solo se entristece cuando no tiene periódicos para ofrecer.

La historia de Mírtica es la de una mujer que convirtió un kiosco en símbolo de encuentro y lectura, y que con su dedicación diaria representa el valor de la perseverancia y el amor por la comunidad.

Por: Ana Verdecia

Foto: RC

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