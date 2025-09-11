Dos cubanos avanzan a semifinales en el Mundial de Boxeo

Julio César La Cruz, doble monarca bajo los cinco aros. Foto: IBA

Los campeones olímpicos Julio César La Cruz y Erislandy Álvarez colocaron este jueves a Cuba en las semifinales del XXIII Campeonato Mundial de Boxeo, con sede en Liverpool hasta el próximo día 14.

El capitán del seleccionado antillano se impuso en cuartos de final al inglés Thomas Damar por decisión de 4-1 en la división de los 90 kilogramos, en tanto Álvarez (65 kilos) barrió al iranía Alí Habibinezhad con el voto unánime de los jueces (5-0).

Brasil también celebró el pase a semifinales de dos de sus púgiles: en los 60 kilogramos Luiz Gabriel de Oliveira se impuso sin contratiempos (5-0) al polaco Pawel Brac, mientras Yuri Falcao (65) hizo lo mismo frente al japonés Shion Nishiyama.

En la competición femenina de cuartos de final Latinoamérica encontró igualmente un alegrón en la apretada victoria por 3-2 conseguida por la venezolana Omailyn Alcalá sobre Wu Shin-Yi, de Taipei de China, en los 57 kilos.

Durante la fecha de cuartos de final disputada la víspera el gigante suramericano vio imponerse con claridad a Rebeca de Lima Santos sobre la colombiana Camila Camilo Bravo (5-0) en la división de 60 kgs, y a Santos Ribeiro (90) frente al estadounidense Georges Malachi, también por votación unánime (5-0).

Con menos suerte corrieron Tatiana Chagas (54), quien sucumbió ante la surcoreana Aeji Im (0-5) y Viviane dos Santos (75), que cayó en su pelea con la china Lina Wang por idéntico marcador, así como su compatriota Wanderley de Souza, perdedor frente el francés César Yojerlin, en los 80.

La mexicana Jeanette Gil nada pudo hacer frente a Huang Hsiao—Wen, de Taipei de China, que la derrotó por 0-5 en los 54 kilos, al igual que sucedió con el dominicano Junior Alcántara, perdedor ante el chino Liu Chuang (2-3) en la división de 55 kilogramos.

En la continuación de los cuartos de final, mañana, el cubano Alejandro Claro (50) se las verá con el turco Samet Gumus, en tanto la brasileña Rebeca de Lima Santos (60) tendrá como rival en el cuadrilátero a la kazaja Victoriya Grafeyeva.

El XXIII Campeonato Mundial de Boxeo, con sede en el M&S Bank Arena de Liverpool hasta el 14 de septiembre, reúne a más de 540 boxeadores de 66 países, y se perfila como uno de los grandes pasos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tomado de Cubadebate