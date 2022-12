Elon Musk: “Casi todas las teorías conspirativas sobre Twitter resultaron ciertas”

El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, afirmó el sábado que la mayor parte de las teorías conspirativas sobre Twitter resultaron ser ciertas.

Asimismo, le preguntaron si le impactó especialmente alguno de los datos sobre la censura ejercida en Twitter que Musk ha ido haciendo públicos en las últimas semanas. “Las cosas del FBI son bastante intensas”, respondió el propietario de SpaceX y Tesla.

El sábado el periodista y escritor estadounidense Matt Taibbi dio a conocer que las agencias de inteligencia de EE.UU. exigían a la red social censurar historias de política exterior que iban en contra de la narrativa aprobada por Washington, incluidas las “antiucranianas”.

Elon Musk: “Almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true.”pic.twitter.com/OktxyIoHmq