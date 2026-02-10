Mártires internacionalistas de la Isla de la Juventud.

Raidel González Correa

Nació el 14 de octubre de 1953, en la ciudad de Holguín, antigua provincia oriental. De origen humilde, sus padres se preocuparon por darle instrucción iniciando sus estudios primarios en la escuela "Joel Brook", en la propia ciudad de Holguín, alcanzando el 4to grado.

En 1967 su familia se traslada para la Isla de Pinos, donde continúa sus estudios, alcanzando el 6to grado en el internado "Antonio Maceo" de La Reforma. Posteriormente matrícula en el Internado "Forjadores del Futuro" de Pino Alto donde termina sus estudios secundarios.

En 1973 comienza su vida de obrero en la Cruz Roja de Nueva Gerona, y en 1975 es llamado a las filas del Servicio Militar General en el Ejercito Juvenil de Trabajo (EJT), cursando la previa en el campamento "La Demajagua" y se incorpora la Unidad Militar 35209, trabajando en la planta eléctrica de Nueva Gerona. En 1977 al llamado de la Revolución, dio el paso al frente para cumplir misión internacionalista en la República de Angola.

En la provincia de Cabinda se desempeñó como custodio de los polvorines y el 22 de junio de 1979, se produce una acción terrorista en los depósitos de combustible en la “GULF” de Cabinda, lo que provocó un incendio de grandes proporciones que fue acompañado con el minado por parte de la contrarrevolución de las vías de acceso al lugar de los hechos. Los custodios del polvorín fueron hacia el siniestro y en las proximidades de los depósitos detonó una mina que hizo volar el camión, en el cual Raidel con otros dos compañeros, un angolano y otro cubano se dirigían a cumplir con su deber. Este joven, contaba con 26 años de edad al morir aquel fatídico 22 de junio de 1979.

. Por: Lic. Guillermo F. Maquintoche Vázquez.

Fotos: archivo personal