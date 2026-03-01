Escuela primaria “Conrado Benítez” del poblado de Chacón.

Por la carretera de entrada al Presidio Modelo, hacia su lado derecho, se alza un majestuoso edificio que en la actualidad alberga la escuela primaria Conrado Benítez, donde miles de niños pineros cursan sus primeros estudios.

Este centro docente guarda una rica historia, a la cual me voy a referir en el siguiente trabajo, pues su origen está estrechamente vinculado a la cárcel construida cerca del lugar donde está emplazado y a otros acontecimientos que constituyen partes importantes de la vida económica, social y cultural de la Isla de la Juventud.

Después de construida la prisión modelo en 1932, se comienza a levantar, años más tarde, un sólido edificio para alojar el cuartel de la Guardia Rural, cuyo Destacamento prestaba servicios al reclusorio, de vigilancia, custodia y cordilleras de reclusos. Este edificio, de tres plantas, fabricado en 1938, siguiendo la línea arquitectónica de todas las construcciones militares de Cuba, se consideraba el mejor Cuartel de la República, por sus comodidades, su amplitud, su lujo y las instalaciones modernas de la que estaba provisto. Contaba con una modernísima planta de trasmisión y recepción radio-telegráfica que lo sostenía en constante contacto con los centros superiores.

Hasta nuestros días, esta edificación es identificada con el nombre de Escuadrón del Presidio Modeloy aún impresiona sus pisos de mármol gris, la enorme puerta de madera preciosa, sus ventanales, sus torres coronadas por almenas y la escalera que da acceso al espacioso portal, escoltada por dos viejos cañones, que poseían unas macizas balas, las cuales han ido desapareciendo con el tiempo.

El Reclusorio Nacional para Hombres de Isla de Pinos, cerró sus puertas en 1967 para convertirse en una Ciudad Escolar, donde se educaran hombres libres que contribuyeran al desarrollo económico y social del municipio pinero.

Ya en 1965 se había inaugurado el reparto Juan Delio Chacón Aldama, comunidad que albergó a las familias que tenían vínculos con el trabajo en la prisión cercana, y a las cuales se les fue levantando una infraestructura social para su buen desenvolvimiento.

Se construye una escuela primaria, un cine, un círculo infantil, una bodega, una cafetería, una farmacia, consultorios médicos de las familias, un correo, una peluquería, y hasta una clínica dental, entre otras entidades.

La escuela primaria se edificó en lo que hoy es el círculo infantil Dimas Pozo. El colegio tenía el nombre de Rafael Carballosa y comenzó a funcionar entre 1964 o 1965 y permaneció allí hasta 1970, según aseveran algunos testigos. Los niños al terminar el quinto grado pasaban al internado Antonio Maceo en Columbia y luego a la Granjita en Santa Fe para cursar el 6to grado, hasta que inauguran, en 1971, la Escuela Secundaria Básica en el Campo 14 de Junio, donde continúan sus estudios secundarios.

El campamento “Livia Gouverneur”

El antiguo cuartel de la Guardia Rural, después del triunfo de la rebelión de 1959, se convirtió en un albergue de diferentes contingentes femeninos como las Marianas o las llamadas Picolinas, entre otros que llegaron a Isla de Pinos para trabajar arduamente en la tierra pinera y contribuir a su desarrollo.

Este campamento, conocido por El Escuadrón, tenía el nombre oficial de “Livia Gouverneur”, una luchadora venezolana asesinada por defender la Revolución Cubana, y una generación ocuparía su Escuadrón “(…) al servicio de la patria, armada con entusiasmo, alegría y decisión de construir una nueva vida”.

Por: Lic. Guillermo F. Maquintoche Vázquez.

Fotos: archivo personal