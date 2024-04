Inder reafirma su apoyo al Primero de Mayo

Foto: Mónica Ramírez

La Habana.- A POCAS horas de la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el Coliseo de la Ciudad Deportiva fungió como sede del acto central del Inder por tan importante fecha.

Con la presencia del presidente del máximo organismo deportivo cubano, Osvaldo Vento Montiller, las organizaciones políticas y de masas del instituto apoyaron este acto de reafirmación revolucionaria, todos bajo el lema Por Cuba, juntos creamos.

En la actividad se rindió homenaje al legado de líderes sindicales como Lázaro Peña, Jesús Menéndez y Aracelio Iglesias, y se informó que el buró sindical del Inder propuso al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte el otorgamiento de la Distinción Rafael María de Mendive a prestigiosos integrantes del sector.

Además se supo del proceso de concertación y actualización del convenio colectivo de trabajo, instrumento legal que establece las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, los derechos y obligaciones de las direcciones administrativa y sindical, de cara a un mejoramiento de las condiciones laborales. Se firmó el documento que tendrá vigencia hasta el año 2027.

La ocasión propició el regocijo de los presentes cuando se informó que el Panel de Audiencias de Centro Caribe Sports levantó la suspensión provisional a la pesista cubana Marifélix Sarría Ruiz. La medida permanecía vigente desde el pasado agosto.

Los miembros del grupo a cargo de la investigación que pesaba sobre la joven, por infringir las normas antidopajes, determinaron que incurrió en una violación, pero no hubo culpa o negligencia, por lo que no se le impondrá ningún período de inelegibilidad.

«Fueron días muy tristes y tensos, pues yo sabía que nunca me había dopado. Sin saberlo, comí un alimento que me contaminó, pero hicimos todas las gestiones y no me sancionaron, por lo que podré competir nuevamente», comentó Sarría a JIT.

También estuvieron presentes los jugadores del equipo cubano de futsal que tan grata imagen dejó con su subtítulo en el torneo de Concacaf disputado recientemente en Nicaragua, donde consiguieron boleto para su sexta participación en copas del mundo.

(Tomado de JIT)