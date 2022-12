Mandy adelanta alineación para el primer juego y algunas ideas más

Armando Johnson, Mandy . Foto: Joel García

El mentor de Cuba, Armando Johnson, es preciso ante cada interrogante. Observa, aconseja y lanza las primeras ideas no solo para ganar la IV Copa del Caribe en Bahamas, sino para el futuro que se avecina de cara al V Clásico Mundial, adonde llegará como mentor de nuestra escuadra.

Conocedor y perseverante en sus empeños, el técnico pinero no escondió la bola cuando le preguntamos por la alineación abridora para el partido de este lunes contra Islas Vírgenes. Antes prefirió ver la sesión de entrenamiento del sábado, reunirse con su colectivo de dirección este domingo y llegar a puerto seguro en lo que anunciaría, “lo cual no debe cambiar, a no ser que ocurra algún imprevisto de último minuto”, dijo.

Al lanzador anunciado casi apenas descendimos del avión, el camagüeyano José Ramón Rodríguez, se decantó por la siguiente alineación, muy cerca de lo que habíamos apreciado en las prácticas:

Santiago Torres (2B), Luis Vicente Mateo (SS), Guillermo Avilés (1B), Leonardo Urgelles (BD), Héctor Labrada (LF), Yasiel González (RF), Alexquemer Sánchez (CF), Yunior Ibarra (C) y Rodoleisis Moreno (3B).

Tras la exclusiva, aprovechamos para dialogar sobre otros temas y salió nuevamente el Mandy presto a conversar con respeto y muchas ideas claras.

“Siempre voy por lo máximo. Es una lástima que no pudimos hacer un teamwork con tres o cuatro juegos para que los muchachos vean el sistema de trabajo de la dirección que está ahora, pero en el camino lo resolveremos. Las nóminas de los contrarios las hemos estado estudiando, porque sabemos que hay algunos jugadores con experiencia en ligas profesionales.

“Empezamos definiendo abridores, intermedios y cerradores, porque con ese esquema iremos al Clásico. Los lanzadores para alcanzar resultados tienen un trabajo específico en cada equipo. Eso implica la cantidad de lanzamientos en que son efectivos. Nosotros vamos a seguir con esa filosofía. Y vamos a llevar la efectividad de cada uno y no demorar los relevos cuando hagan falta.

“Hay calidad en esta selección y hay jugadores que estamos siguiendo desde el Mundial sub-23. Esta es otra oportunidad para probarlos y valorar. Pensamos que para el Clásico debe haber un balance entre los jugadores profesionales que han dicho que sí y los nuestros que juegan en la Liga Élite. Eso en el momento justo lo informaremos”.

Tomado de Cubadebate.