Messi sobre su futuro en la albiceleste: “Ni yo sé hasta cuándo voy a estar”

El capitán del conjunto albiceleste confesó que "haber ganado el Mundial fue lo máximo" al recordar la consagración en Qatar 2022.

Lionel Messi, que este martes arribó a Miami para sumarse al Inter, confesó que “la selección argentina y haber ganado el Mundial son lo máximo” de su carrera, aclaró que no seguiría vistiendo la celeste y blanca “si no hubiésemos salido campeones del mundo” y consideró que “ni yo sé hasta cuándo voy a estar” en el conjunto albiceleste.

Durante una extensa entrevista que brindó en la TV Pública, realizada hace un mes en Beijing donde Argentina disputó un partido amistoso con Australia, el capitán expresó que “la selección para mi es lo máximo y eso lo demostré a lo largo de mi carrera, aunque sufrí yo y mi familia cuando estaba en mi mejor momento en Barcelona y acá no se nos daba. Pero siempre quise seguir adelante y hoy por fin, puedo disfrutar”.

El crack rosarino recordó que pasó “momentos muy complicados por esas finales perdidas en Copa América y el Mundial de Brasil, pero también sé que los chicos de la selección se pelearon por mí para defenderme y por eso estoy muy contento también con este Mundial por ellos”.

“Si no hubiésemos sido campeones del mundo, no estaría más en la selección”

Messi admitió que “si no hubiésemos sido campeones del mundo, yo ya no estaría más en la selección, aunque después de eso tenía que quedarme a disfrutar de esto. Porque si no ganábamos el título hubiesen existido muchas críticas, aunque quizá menos que antes, pero ya no habría tenido fuerzas para seguir”.

En ese sentido, la Pulga indicó que “sentía que no podía ser que hubiese ganado todo con Barcelona y nada con la selección. Si no lo hubiese conseguido, sentiría siempre que me faltó algo. Pero ahora ni yo sé hasta cuando voy a estar en la selección, porque me iré cuando llegue el momento, lógicamente por edad. Será en poco tiempo, pero no sé exactamente”.

“Los chicos de la selección querían salir campeones del mundo por mi”

El capitán argentino hizo referencia al primer partido de Qatar 2022, que fue derrota ante Arabia Saudita. “Desde siempre decía que el primer partido era el más complicado y así fue. Pero el equipo salió adelante porque después de ganar la Copa América en Brasil crecimos mucho y jugábamos decididamente muy bien”, explicó.

Y agregó: “Sentí en ese momento que todos los chicos de la selección querían salir campeones del mundo por mi, lo que no significa que los anteriores no lo quisieran, pero se nos escaparon finales por muy poco. Por eso estoy muy agradecido a todo el grupo por esa muestra de cariño”.

Su próximo paso: Inter Miami

También habló sobre las críticas, sus compañeros de equipo, su próximo desafío como jugador en el Inter Miami y cómo le gustaría que lo recuerden.

“Estoy feliz de la decisión y estoy preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Por el hecho de irme a jugar a Estados Unidos mi mentalidad y mi cabeza no va a cambiar. Voy a intentar dar lo máximo para mí y seguir rindiendo para mi nuevo club”, confesó.

Asimismo, Messi reconoció que su cabeza “estaba para irme a otro lugar y no donde estuve antes (París Saint Germain)”.

“Me gustaría que me recuerden como alguien que siempre siguió intentándolo”

Sobre el final de la nota, el crack rosarino dejó en claro que “me gustaría que la gente me recuerde como alguien que siempre siguió intentándolo, que más que un recuerdo es un consejo para las nuevas generaciones”.

Por último, pidió que “me consideren una persona normal, una persona buena, eso, porque siempre sentí el cariño de los argentinos. Y estoy agradecido por todo”.

❤️ "QUIERO QUE ME RECUERDEN COMO UNA BUENA PERSONA"



💬 "Me gustaría que la gente me recuerde como alguien que siempre siguió intentándolo, que más que un recuerdo es un consejo para las nuevas generaciones", contó La Pulga. [https://t.co/V1TEstzKu4] pic.twitter.com/Gz6stESSlS — Página|12 (@pagina12) July 12, 2023

Tomado de Cubadebate