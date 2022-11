Metallica anuncia el lanzamiento del primer sencillo de su próximo disco

El mítico grupo de “heavy metal” Metallica anunció a través de redes sociales el lanzamiento de su nuevo tema, “Lux Æterna”, el primer sencillo de su próximo material discográfico, “72 Seasons”, que estará disponible a partir del 14 de abril del próximo año.

⚠️ NEW METALLICA SONG ⚠️ NEW METALLICA ALBUM ⚠️ NEW METALLICA TOUR ⚠️ pic.twitter.com/kDtLDY0spA