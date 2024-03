Nicolás Maduro será el candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela

El 28 de julio la nación venezolana volverá a las urnas para elegir a su Presidente, según dispuso la Junta Nacional Electoral

Caracas, Venezuela.– Cuando los caminos de esta nación sudamericana se abrieron y avanzaba hacia un futuro cada vez más digno, el Comandante Hugo Chávez partió de este mundo, no sin antes hacer saber su certeza de que los venezolanos sabrían elegir sabiamente quién los guiaría tras su siembra.

«¡Chávez, te lo juro, mi voto es pa' Maduro!», decía la marea roja que ocupó las calles en 2013, para nombrar a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Así ha sido desde entonces. Ni los intentos de golpe de Estado, ni el ensañamiento de Washington, ni la ultraderecha títere han podido contra la disposición de ese pueblo.

«Venezuela, pese a ser un país agredido, acosado, en guerra económica, no ha dejado de hacer elecciones (…) Ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra, que íbamos a provocar no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones. No nos conocen», esgrimió recientemente Maduro.

Este fin de semana, el actual mandatario resultó electo como único candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para los venideros comicios, al cabo de amplias jornadas de asambleas desde las llamadas Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), en las comunidades.

«Mi compromiso lo que hace es crecer, mi amor lo que hace es crecer por nuestro pueblo, por nuestra gente (…) ¡PSUV, al combate y a la victoria!», anunció el dignatario en un mensaje de audio en X, en el que, además, felicitó «al pueblo de a pie, jefes, jefas de calles y unidades de batallas que han realizado sus propuestas».

Felicito al PSUV y al pueblo de a pie, jefes, jefas de calles y unidades de batallas que han realizado sus Asambleas y propuestas. Hoy con 15 mil 850 UBHC con la conciencia y el sentimiento más profundo. Vamos todos unidos en marcha constante y segura, rumbo al 28 de julio.… pic.twitter.com/w2GpzmPg3x — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 10, 2024

Tomado de granma.cu