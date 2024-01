“Nuestra Policía tiene que ser la mejor

Policía del mundo, la más organizada, la

más preparada y también la más humana”.Fidel

Así precisó Fidel cómo debía ser la policía de la Revolución, la integrada por las mujeres y hombres del pueblo para protegerlo y asegurar su seguridad en todas las circunstancias.

Es la Policía que debía tener la virtud de conjugar seriedad, disciplina, severidad y honor con la tolerancia, diálogo, cordialidad, ética y decencia para cumplir con los postulados que es del pueblo y para el pueblo, es así como asegura la estabilidad de la sociedad cubana ante las acciones delictivas o de subversión interna o externa que persiste en perturbar la tranquilidad ciudadana que ha caracterizado la Cuba de la Revolución.

No por azar los cubanos albergamos un concepto de nuestra policía que difiere con creces del que tienen la mayoría de los habitantes del planeta, que han hecho crecer un cuerpo esencialmente represivo, corrupto y déspota con altos sentimientos racistas, expuestos cada día en su accionar. Los medios de comunicación con sus reportes diarios no me dejarán mentir, y desde escuelas, la vía pública, centros de esparcimiento u oficiales de los gobiernos, se desprende una avalancha de bastones, fusiles de balas de gomas y otros atuendos para enfrentar situaciones que solo dañan física y mentalmente a los reprimidos hasta causarles la muerte en ocasiones.

Pero esa no es nuestra policía revolucionaria, que nació un día como hoy de 1959, apenas cinco días pasados del triunfo, creada en la ciudad heroica de Santiago de Cuba por el Comandante Camilo Cienfuegos, teniendo como antecedente inmediato la Policía Rebelde, que operaba desde el lomerío del Oriente cubano durante la última etapa de la lucha insurreccional hasta el cinco de enero de 1959, una vez que la Revolución llegó al poder.

Todos esos valores antes mencionados, en los cuales se forman las nuevas generaciones de policías, tienen como paradigmas a aquellos aguerridos combatientes que la fundaron. Son esos valores los que estimulan la admiración y el cariño de la sociedad, y sobre todo de los niños, que los quieren y admiran como personas muy cercanas, amigables, protectoras y paradigmáticas por sus altos méritos morales, humanos y revolucionarios tal como caracterizó Fidel a esta tropa insomne el 6 de junio de 1971, cuando expresó: “…nuestros policías son compañeros modestos, humildes, honrados a carta cabal, con plena conciencia política de sus funciones y de sus trabajos, plenamente identificados con el pueblo".

Así son nuestros combatientes, así se forma el relevo y con su actuar también se forja la nación, la defensa de nuestra soberanía y los principios que hacen valedera la obra socialista de la Revolución.

Es hoy una oportunidad especial para felicitar y agradecer a los combatientes que integran los diferentes cuerpos de la Policía Nacional Revolucionaria por su esmerado desempeño para hacer realidad, ante las difíciles circunstancias que vive la nación, con un comportamiento social diferente al experimentado por el pueblo en los primeros años de Revolución, para hacer realidad el principio enarbolado por Fidel de que: “Nuestra Policía tiene que ser la mejor Policía del mundo”, y como ratificó Raúl en el acto por el aniversario 65 de la Revolución en Santiago de Cuba sobre la actitud que asumen junto al Partido los combatientes de las FAR y el MININT:

“El 1ro de agosto del 2010 dije: “A nosotros los revolucionarios cubanos, las dificultades no nos quitan el sueño, nuestro único camino es proseguir la lucha con optimismo e inclaudicable fe en la victoria. (…) En este supremo empeño las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, fieles y seguros guardianes de la Revolución participarán decididamente. Si ayer, de las armas victoriosas del Ejército Rebelde emergió libre, hermosa, pujante e invencible, la Patria nueva, hoy puedo afirmar que ante cualquier amenaza o debilidad sus combatientes no renunciarán a continuar siendo junto al Partido, el alma de la Revolución”.

Serie Somos MININT. Aniversario 60 de la institución: La Policía Nacional Revolucionaria.

Por Sergio I. Rivero Carrasco