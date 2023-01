Portuarios, a una sola milla de ser campeón de la Liga Élite

Portuarios venció este miércoles a Agricultores con pizarra de 8x5. Foto: Roberto Morejón/ JIT.

Emocionante final –marcado por excelente fildeo de Rangel Ramos que sirvió para un salvador doble play–, tuvo el cuarto encuentro entre Portuarios y Agricultores por la porfía del título de la Liga Élite de Béisbol Cubano (LEBC), cuyo marcador conclusivo 8-5 dejó a la tropa mayabequense-industrialista a solo un triunfo de coronarse.

El partido se anticipaba bien complicado en cuanto a un pronóstico, por lo deteriorado que andaban los cuerpos de lanzadores de ambos conjuntos (límites de lanzamientos que impedían usar a varios pítcheres), de ahí que tras las primeras cuatro carreras de los visitantes en el segundo inning ante el abridor Pavel Hernández, muchos en el estadio Nelson Fernández pensaron en que todo se iría de un solo lado.

Sin embargo, lo rico del béisbol está precisamente en lo inesperado y en el crecimiento que logran algunos peloteros. Así sucedió con el relevista Marcos Ortega, un granmense de nacimiento, pero devenido industrialista desde hace ya varios años, quien detuvo en seco a la fuerte artillería del mentor Carlos Martí hasta el noveno capítulo, cuando amenazaron y solo pudieron marcar una rayita antes de la doble matanza factura por batazo de Rafael Viñales.

A la par que Ortega hacía la labor de contención, sus compañeros le cayeron arriba al abridor Yunier Castillo, con par de carreras en el segundo episodio por jonrón de Jorge Enrique Alomá (hubo que revisarlo en el replay), en tanto una entrada más tarde tomaron la punta de la pizarra con cuatro anotaciones más impulsadas por vuelacercas de Dennis Laza y Yasiel Santoya.

Contrario a lo conseguido por Portuarios, ninguno de los relevistas de Agricultores (Alejandro Meneses y Keniel Ferraz) logró parar la trituradora ofensiva de los anfitriones, que ampliaron con dos carreras más en el cuarto por el cuarto cuadrangular de la jornada, esta vez a la cuenta de Yasniel González con un corredor en base. Solo el zurdo Miguel Paradelo pudo blanquear luego a los de casa con cuatro impecables capítulos.

Con este tercer éxito, todas las miradas apuntan a un presumible jueves dorado para Portuarios, aunque los orientales aseguran que el play off regresará a Bayamo. El duelo monticular anunciado será entre César García y José Ángel Bermúdez.

Moralejas del Partido:

Todavía vemos bateadores algo desconcentrados en juegos como este, incluso que no corren ante batazos que pican o, por el contrario, piensan en corridos demasiados arriesgados como el de Yasniel González en el tercero que impidió un racimo más grande en esa entrada.

Si bien hemos criticado en otras ocasiones la defensa, este desafío dejó buenas atrapadas, con las más sobresalientes a la cuenta de Yunieski Larduet en el sexto inning (la hizo cordón de zapato) y al torpedero Rangel Ramos en el noveno (atrapó un roletazo casi de hit al center field para impedir quizás el empate y concluir así el juego)

El relevo largo de Marcos Ortega se basó en la utilización de muchos lanzamientos de rompimiento, con los que dominó a su antojo a los mejores bateadores de Agricultores. ¿Es un mal de nuestros bateadores entrenar mejor para batear rectas y no los rompimientos? Parece un secreto a voces que una y otra vez nos golpea en Cuba y en eventos internacionales.

La producción de jonrones en esta final llegó a 15, con Portuarios dominando con 8. Yasiel Santoya, Rafael Viñales y Guillermo Avilés suman dos cada uno y lideran este departamento. ¿Teammate más viva, pitcheo en decadencia o pura inspiración de una final?

Los Agricultores tendrán que mover más de un jugador de su banca para el quinto pleito de este jueves, tras la lesión de Yunieski Larduet y el bajo rendimiento de algunos titulares. Carlos Benítez pudiera ser una opción, aunque todavía sigue afectado para correr.

Es cierto que la desconfianza en el bullpen hace que algunos mentores no quiten a sus lanzadores mientras estén dominantes. No obstante, tras la labor realizada por Ortega, no había necesidad de dejarlo abrir el noveno teniendo al menos a par de cerradores. Juan Xavier Peñalver pudo abrir el noveno sin necesidad de venir con complicaciones.

“Tenemos confianza en que mañana podemos ganar y llevar la serie hasta Bayamo. Es indudable que estamos contra la pared, pero no vamos a rendirnos. El equipo está unido y aunque Portuarios vive un gran momento, nosotros fuimos los mejores en el campeonato” (Yosvani Alarcón, receptor de Agricultores)

“Sabíamos que este juego era muy importante y mañana saldremos a definirlo aquí. Agradezco el apoyo del gobierno, de las autoridades, pero sobre todo de la familia, de los peloteros, del cuerpo de dirección que me ha acompañado y de quienes confiaron en que podíamos, incluso a pesar de no haber comenzado bien. Queremos que esto se quede aquí”. (Michael González, director de Portuarios).

Tomado de Cubadebate