Uganda reporta 56 muertes por ébola y la cifra de contagiados asciende a 142

El Ministerio de Salud de Uganda notificó este lunes que un niño de 28 semanas nació muerto por la enfermedad del ébola, en un contexto donde se reportan hasta el momento 56 muertes en la nación.

“El caso positivo de ébola de hoy, 28 de noviembre de 2022, es un varón de 28 semanas nacido muerto de una madre superviviente del ébola. La madre es una residente de 23 años de Kikandwa, distrito de Kasanda, que tuvo una muerte fetal”, puntualizó la entidad sanitaria.

Asimismo, la institución indicó que “fue atendida durante el parto por una partera vestida apropiadamente y está en buenas condiciones”. Por otra parte, los casos confirmados ascienden a 142.

Entre los contactos que figuran en la lista para un seguimiento, el ministerio ugandés notificó 4.473. Mientras, seis casos activos se encuentran en el hospital, se han recuperado 80 pacientes y unos 3.636 personas completaron 21 días de seguimiento de la enfermedad.

The positive #Ebola case today, 28 Nov 2022,is a 28-week male stillborn to an Ebola survivor mother.The mother, is a 23 year old resident of Kikandwa,Kasanda district who had stillbirth.She was attended to during delivery by an appropriately donned midwife & is in good condition pic.twitter.com/TI8Ewp2g1N