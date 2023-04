V Juegos del Alba de Venezuela 2023: Roxana Gómez abrió y cerró medallero en jornada de atletismo

Relevo mixto 4x400 m. Foto: Mónica RF/Jit

Las cubanas Roxana Gómez y Lisneidys Veitía abrieron con oro y plata en los 400 metros planos, respectivamente, la segunda fecha del atletismo en los V Juegos del Alba de Venezuela 2023.

En el Estadio de la Universidad Militar del Ejército, Gómez lideró la vuelta al óvalo con crono de 50.73 segundos. “No me extremé en la carrera. Hice más o menos el tiempo previsto”, dijo a Jit la estelar corredora.

“Mi principal objetivo ha sido mantener la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023”, abundó.

“Mi compañera de equipo corrió bien para exigirme un poco”, aseguró la también líder de la cuarteta cubana de 4x400 metros.

“Me sentí bien en todo el trayecto. Hice mi trabajo y con ello le apuré un poquito el paso a ella”, expreso Veitía (50.49), quien junto a su compañera envió un saludo al entrenador Ricardo Molina. El tercer lugar en la carrera fue para la venezolana Wilismar Padrón.

Durante la mañana también tuvo actividad el corredor de 400 metros planos Yoandis Lescay (47.71), quien ancló cuarto. Esa prueba la ganó el local Kelvis Padrino, con 45.75 segundos.

La tarde estuvo poblada de finales, varias de gran emotividad como la que clausuró el programa: el relevo mixto cerrado espectacularmente por Roxana.

La cuarteta cubana impuso su fuerza y cerró con amplio tiempo de 3:17.33 minutos, por delante del 3:23.17 de los venezolanos de la selección A.

El cubano Yanscarlos Hernández se confirmó como un decatlonista dorado, seguido de su compañero Briander Rivero y el anfitrión Carlos Córdoba.

Cuba conquistó títulos además en 100 m (f), 1 500 (f), 100 con vallas (f) y 100 masculino. Para la penúltima jornada de este viernes se anuncian 20 finales.

En la prueba más rápida del deporte para damas Yunisleidy de la Caridad García (11.22) se tituló, seguida por su compatriota Yarima Lázara García (11.51), en los 1 500 m (f) Rose Mary Almanza Blanco (4:25.69) y Daily Marlins Cooper (4:27.23) hicieron el 1-2, y en los 100 m con vallas (f) Keily Linet Pérez Ibáñez hizo la distancia en 13.84 para conquistar el oro.

El también cubano Reynaldo Espinosa Colás (10.26) fue el más veloz en la prueba del hectómetro.

Ellos llevaron a Cuba a liderar el deporte con 10 medallas de oro y 4 de plata, seguida por Venezuela (8-14-13), Saint Kitts y Nevis (1-1-2) y San Vicente y las Granadinas (1-0-0).

Foto: Jit

Foto: Jit

Foto: Jit

El ciclismo corona una nueva reina cubana en los Juegos del Alba

Foto: Roberto Morejón/jit

Thalía Díaz emergió hoy del velódromo Teo Capriles como la reina cubana de los V Juegos del Alba de Venezuela 2023, al conquistar su tercera medalla de oro.

La ciclista dominó imponente la prueba del keirin y entró primera a la meta de la instalación situada en el complejo del Instituto Nacional de Deportes de Venezuela.

Con mucha inteligencia manejó el férreo trabajo de equipo de las venezolanas y luego remató en el momento justo para dejar sin opciones a sus rivales y coronarse como la máxima ganadora de títulos por Cuba.

“Realmente no me lo esperaba, vine a dar lo mejor de mí y sabía que podía subir al podio, pero no estaba en la planificación ganar tres pruebas tan exigentes”, reconoció a Jit la también campeona de la velocidad individual y por equipos.

“Por supuesto que triunfar de esa manera me hace muy feliz, estoy sorprendida, pero muy contenta con mis logros en lo personal y con brindar alegría a los seguidores cubanos con mi actuación y colaborar con títulos para la delegación cubana”, agregó.

En esa misma prueba, Ana Karla Bello ganó su segunda medalla luego de la de oro conseguida en la velocidad por equipos. Esta vez resultó en una de bronce al entrar a la meta detrás de la venezolana Jalymar Rodríguez.

Si bien los participantes cubanos en el ómnium no lograron entrar al podio, monopolizado por los venezolanos, la actuación puede valorarse de muy positiva según las opiniones de Pablo Campins, comisionado nacional de este deporte.

“Teniendo en cuenta que de 18 competidores solo seis eran cubanos, debemos reconocer como positivo que cuatro de ellos quedaron entre los diez primeros, incluidos los ocupantes del cuarto y quinto lugares. Esta es una prueba de desgaste y el trabajo en equipo es fundamental. En ese sentido los venezolanos tenían ventaja y la aprovecharon”, analizó Campins.

“De igual manera es muy provechoso el fogueo en esas condiciones adversas porque los entrena en afrontar dificultades y favorece el pensamiento táctico en una prueba que demanda, además de físico, cumplir estrategias que ayuden con el éxito”, enfatizó el directivo.

Foto: Jit

Los varones no se fueron de la pista sin alegrías. Yansel Arias se agenció la medalla de plata en el keirin, ganado por el venezolano Luis Yanez.

Con el cubano tapado por dos competidores locales, Yanez aprovechó y tomó ventaja cuando la motocicleta abandonó el óvalo.

Sin embargo, Arias demostró una potencia enorme y tras un soberbio sprint de alrededor de 100 metros, tras salir penúltimo luego de la campanada, superó uno tras otro a sus rivales y relegó al bronce, en final de foto finish, al también local Alberto Torres.

“Eran cinco competidores de Venezuela a los que debía enfrentarme solo. Rápidamente me cerraron para facilitar el triunfo de sus compañeros, pero me alcanzaron las fuerzas para rematar cuando tácticamente no tenía muchas opciones”, describió Arias.

“Esta medalla me llena de orgullo y satisfacción, lo mismo que la actuación cubana en estos Juegos, en que también nuestro equipo masculino está sacando la cara por Cuba, además de las féminas que nos tienen acostumbrados a estos excelentes resultados”, matizó.

De manera general, el equipo cubano acapara tres coronas más un subtítulo y otras tres medallas de bronce. Se ubica detrás de Venezuela, que acumula cuatro preseas de oro, seis de plata y otras cuatro de bronce.

Foto: Jit

Foto: Jit

En la patria primeros atletas que participaron en cita de Venezuela 2023

Foto: Jit

La primera parte de la delegación cubana asistente a los V Juegos del Alba de Venezuela 2023 regresó la noche de este jueves a la patria con la satisfacción del deber cumplido.

El grupo, integrado por unas 100 personas, fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Inder, junto a otros directivos que felicitaron a la embajada atlética nacional.

El vuelo de la aerolínea mexicana Viva Aerobus trasladó desde Caracas a La Habana a 52 medallistas en la cita, de ellos 26 de oro, 16 de plata y 10 de bronce repartidos entre la natación, softbol, judo, taekwondo y beisbol, así como a entrenadores, árbitros, federativos, jefatura y personal de apoyo.

Los atletas Fermín Rodríguez Suárez, de natación, y Elizabeth Robert Candó, de softbol, descendieron de la aeronave portando nuestra enseña nacional.

La softbolista Yilian Rondón Velázquez, en representación de los atletas, afirmó que asistieron a una justa deportiva, pero lo más importante fue la solidaridad y la hermandad entre todos los participantes.

En las palabras de bienvenida, la comisionada nacional de atención a atletas, Yudit Águila Hernández, exhortó a los atletas a continuar preparándose con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Fornés Valenciano, en declaraciones a Jit, expresó que la participación de Cuba en el certamen ha ido cumpliendo las expectativas, principalmente con los atletas reservas del ciclo olímpico 2024-2028.

“En este grupo que acaba de regresar tenemos al judo, uno de los deportes de mejor efectividad, pues conquistó 10 preseas doradas. También tenemos multimedallistas como los nadadores y los patinadores, con resultados excelentes, entre otros”, enfatizó.

“Estos jóvenes han demostrado que nuestro deporte mantiene calidad y reservas, como garantía para elevar los resultados en el futuro y mantener a Cuba en los primeros peldaños, no solamente a nivel olímpico, sino ir rescatando los espacios que en algún momento hemos perdido a nivel regional”, acotó el vicepresidente primero.

Tomado de Cubadebate