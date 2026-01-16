¡A cerrar filas, América!

La Isla de la Juventud fue escenario de una jornada de profunda solemnidad y respeto al rendirse homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela. Este acto, cargado de simbolismo patriótico y fraternidad latinoamericana, reunió a autoridades locales, representantes institucionales, estudiantes y pueblo en general, quienes acudieron para honrar la memoria de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la justicia y la soberanía.

Inició la ceremonia en presencia de las banderas de Cuba y Venezuela, acompañadas por un minuto de silencio que estremeció la plaza y reafirmó el compromiso de los pueblos con la memoria de sus héroes. Posteriormente, se escucharon palabras de reconocimiento a la valentía y entrega de los combatientes, resaltando que su sacrificio constituye un legado de dignidad y compromiso con las actuales y futuras generaciones junto a los pueblos de nuestra América.

La ofrenda otorgada por cada uno de los participantes a su paso ceremonial por las imágenes de los mártires, expuestas en el lobby del Cine Caribe, simbolizó el vínculo indestructible entre la Isla de la Juventud y la República Bolivariana de Venezuela. En cada pétalo se evocó la memoria de los caídos, reafirmando que su ejemplo permanecerá vivo en las generaciones futuras.

En este contexto, la voz de Ernesto Licea Mojena, primer secretario PCC resonó con fuerza y emoción, convocando a la unidad y la resistencia:

"Hoy nuestros 32 hermanos muertos heroicamente en el sagrado cumplimiento del deber se multiplican en todo un pueblo, que a lo largo y ancho del país, les rinde el merecido tributo, y está dispuesto, en aplastante mayoría, a defender nuestra patria".

"¡A cerrar filas, pueblos de América, es el llamado, no dejemos pasar al gigante de las siete leguas por nuestras tierras echando sangre y lodo por todas partes!"

"Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos desde aquí, nuestra lealtad incondicional al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez".

La consigna #HonorYGloria resonó en las voces de los presentes, como compromiso de mantener viva la memoria de los combatientes y continuar la lucha por la justicia social y la libertad de los pueblos.

Imagen RC

Texto Ana Verdecia