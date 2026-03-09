Un 8 de marzo con orgullo y gratitud

En las festividades por el Día Internacional de la Mujer, la Isla de la Juventud se une al mundo en una jornada de homenaje a la inmensidad del aporte femenino en la historia, la cultura y la vida social.

La fecha, que recuerda el logro de las luchas obreras y feministas de inicios del siglo XX, se ha convertido en símbolo universal de dignidad, justicia e igualdad. En Cuba, y particularmente en la Isla, adquiere un significado especial: la mujer pinera ha sido protagonista en la construcción de la identidad local, en la defensa de valores humanos y en el desarrollo comunitario.

En cada localidad, centros de salud, emprendimientos y proyectos culturales, la presencia femenina se reconoce como fuerza transformadora y humanista. Su entrega cotidiana sostiene la esperanza, multiplica los valores conquistados y la justicia social.

Hoy, celebramos con orgullo a nuestras mujeres: madres, trabajadoras, agricultoras, científicas, artistas, líderes comunitarias y jóvenes que, con talento y sensibilidad, continúan trazando la historia pinera.

Texto: Ana Verdecia Vazquez

Foto: RC