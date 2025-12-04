Abrazo deportivo entre constructores y estudiantes en saludo al Día del Constructor

En medio de un ambiente familiar y de entusiasmo colectivo, se desarrolló este jueves un encuentro deportivo entre los trabajadores de Palmar Constructora, liderados por su director Alberto Navarro Ricardo junto a Lázaro Rodríguez Pérez, director Técnico Productivo, y los estudiantes de la escuela secundaria básica “Amistad Cuba‑Corea”, como parte de las actividades previas al 5 de diciembre, Día del Constructor, todos con la presencia de Elízabeth Sotolongo García, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción e Hidráulicos en la Isla.

La iniciativa, organizada por el sindicato, el comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la empresa, tuvo como propósito estrechar vínculos entre la comunidad laboral y estudiantil, promover la práctica del deporte y resaltar el papel de los constructores en el desarrollo económico y social del territorio.

Durante la jornada se realizaron encuentros amistosos en varias disciplinas deportivas, donde primó la camaradería, el respeto y la alegría compartida entre generaciones. El evento se convirtió en un espacio de integración que reafirma la importancia de la unidad entre trabajadores y jóvenes estudiantes en la construcción de valores colectivos.

El programa de celebraciones continuará mañana en la Empresa Mármol Isla, sede central de las actividades por el Día del Constructor, donde se rendirá homenaje a quienes con esfuerzo y dedicación levantan obras que sostienen el progreso de la Isla de la Juventud.

Texto y fotos: Ana Verdecia