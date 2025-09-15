Beber Arte y Café

Cafetera al fuego del carbón para beber la primera colada del día… nada para extrañar si fuera la acción cotidiana que hacemos en casa, pero esta vez Carlos Cabrera, artista visual pinero, decidió beber el café en una de las esquinas más transitadas de la ciudad…sabía el Lobo que a primera hora de la mañana son muchos los pineros que la transitan y qué mejor que compartir una tacita de café.

La intención fue más allá… muchos comenzaron a mirarle en su afán creativo, carbón en mano inició a dibujar el asfalto

Una que otra mirada de asombro, como si dijeran qué hace el Lobo…Se le fueron sumando artistas, era necesaria esta inyección que tanto les unió durante los buenos años de las Artes Plásticas pineras.

Las figuras quizás duren un día, pueda que llueva o al ser la calle 26 una de las más transitadas los carros al cabo de horas se llevarán trozo a trozo lo que artísticamente dejaron plasmados los trozos del carbón…pero lo que muchos no olvidarán es la entrega diferente del Arte al transeúnte que camina descuidado y advierte que la Mona Lisa salió del cuadro, libro o fotografía para desde el asfalto saludar.

En afanes por la ciudad Arte al Piso no es más que propiciar la relación de la obra artística con el Pinero de a pie, y así mover sus conciencias hacia el arte y brindar la oportunidad de admirarlo, disfrutarlo sin límite, tocarlo y hasta pisarlo.

Texto y fotos Katia Álvarez Rosell