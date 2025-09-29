Catamarán V2V Empress: un nuevo impulso para la transportación pinera

El mar de la Isla de la Juventud hoy tiene un nuevo protagonista. Este 29 de septiembre, justo a las 8:00 de la mañana, el catamarán V2V Express comenzará su travesía oficial entre Nueva Gerona y Batabanó, llevando consigo no solo pasajeros, sino también la esperanza de un transporte más seguro, ágil y confiable para todos los pineros.



La incorporación de esta embarcación se planificó cuidadosamente durante una reunión con el Vice Ministro de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, donde se definieron los días de operación: lunes, martes, miércoles, viernes y domingo en la ruta habitual, y jueves y sábado hacia Cayo Largo del Sur.

Mientras tanto, las salidas del ferry se mantienen los días 29 de septiembre, 1ro y 3 de octubre, siendo la última antes de un necesario mantenimiento.

A partir de la próxima semana, se informará las salidas ya que este buque asumirá toda la transportación marítima.

Esta primera salida no es solo un viaje: es una prueba para perfeccionar la transportación marítima en la Isla de la Juventud.



El V2V Express, con capacidad para 248 pasajeros, garantiza seguridad, merienda a bordo y cumplimiento de las normas de salud pública, cuidando cada detalle para que la travesía sea tranquila y confiable.

Se hizo énfasis en que el equipaje no debe superar los 20 kilogramos, una medida que asegura el bienestar de todos, además, el personal de la embarcación recibirá capacitación especializada, porque cada paso está pensado en ofrecer un servicio de calidad.

Hoy, el V2V Express no solo une Nueva Gerona y Batabanó, sino también familias, amigos y oportunidades.



Cada ola que corta su proa lleva consigo el esfuerzo de quienes trabajan para que la transportación marítima de la Isla de la Juventud sea más humana, segura y cercana a la gente.

Este domingo marcó el inicio de una nueva etapa: un paso decisivo hacia un transporte marítimo que responde a las necesidades de los pineros, acercando destinos y fortaleciendo la vida diaria en nuestra Isla.



Porque cada viaje del V2V Express es también un viaje hacia la comodidad, la seguridad y la esperanza.

Texto Jéssica Padrón Rodríguez (Radio Caribe)Fotos: Tomadas de la red