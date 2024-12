“Con un pueblo como este el único resultado posible es la Victoria”.

¡Querido pueblo!

Pocas horas nos separan del aniversario 66 del Triunfo de la Revolución, y a él arribamos con el ímpetu que nos inyectó por siempre el Comandante en Jefe y con su permanente ejemplo en el quehacer diario de los pineros, que como buenos agradecidos, lo acompañaremos eternamente para llevar adelante la Revolución, en esta hermosa Isla que se debate por avanzar en su desarrollo, enalteciendo el “sentir pinero” como estímulo revolucionario para crear y vencer en medio de las adversidades.

Como nos enseñó Fidel, esta es la única Revolución que ha tenido nuestra Patria: la que se inició el 10 de octubre de 1868 y ha transitado hasta hoy, es la que nos ha marcado los 156 años de lucha por la independencia, y seguimos aquí, de pie, desafiando, construyendo, creando y venciendo a la fuerza más feroz del orbe, la que nos ha querido hacer añicos como pueblo y nación.

Esta es la Revolución que ha sido capaz de resistir todos los ataques y agresiones enemigas, la que ha enfrentado estoicamente el recrudecimiento del bloqueo y la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo.

Esta es la Revolución que nunca se ha doblegado ante amenazas, presiones y chantajes.

Esta es la Revolución que ha sabido salir victoriosa ante las más difíciles pruebas y obstáculos que se le interponen, porque esta es una Revolución hecha con todos y para el bien de todos.

Esta es la Revolución de Fidel, de Raúl, de Montané y de muchos que no escatimaron esfuerzos ni sacrificios, en aras de garantizar la felicidad del pueblo y que ha tenido su continuidad en las jóvenes generaciones que han sabido defenderla y lograr que marche victoriosa ante un mundo incrédulo, porque no logra comprender en toda su magnitud, cómo un pequeño país, bloqueado y asediado, resiste y crea, lucha y vence, ante la potencia imperialista más grande que ha conocido la historia.

Esto solo puede ser posible cuando prevalece la unidad de acción y de pensamiento en esta permanente lucha, que no cesa ni cesará nunca hasta que nuestros enemigos entiendan, de una vez y por todas, que no nos van a vencer, no nos van a doblegar y que la palabra derrota no aparece en el diccionario de los revolucionarios cubanos.

Es cierto que la situación hoy es muy compleja, inmersos en una guerra económica y a su vez en una guerra ideológica, unido a errores, distorsiones y desviaciones lo que ha conllevado a que se incrementen las carencias, se eleven los precios y se hayan incrementado también otras necesidades que afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo.

Y en nuestra querida Isla de la Juventud no escapamos de estos problemas, porque este 2024 ha sido muy difícil, diría que extremadamente dificil; desabastecimiento de diversos productos, que incluyen los alimentos, elevados precios, serios problemas con la transportación de pasajeros (marítima y terrestre) y casi nulo el aéreo, frecuentes roturas de bombas de agua y hasta una contingencia energética, no común ni frecuente en nuestra Isla y así muchas otras, que incluyen mala calidad de los servicios en determinados sectores.

También afloraron las actitudes aprovechadas de algunos y las debilidades de otros que no han sido capaces de resistir la tensa situación; pero ante todas las dificultades, problemas y obstáculos que surgieron, hay que reconocer la actitud firme y decidida de nuestro pueblo, que ha sido capaz de vencer, con resistencia creativa y que no se doblega ante ninguna situación.

Ejemplos tenemos muchos y habría que reconocer la digna actitud de nuestros campesinos que se han lanzado a la necesaria tarea de producir alimentos para el pueblo, a pesar de no tener el combustible necesario, los herbicidas y fertilizantes, pero lo han hecho con la vergüenza que los caracteriza, aunque todavía se necesite incrementar las producciones, tener más control de ellas y lograr que la comercialización sea más organizada y equitativa.

Otro ejemplo latente se ha manifestado en la reparación de obras, algunas de ellas de gran importancia social en el territorio, ejemplos: Restaurantes Río Init, El Dragón, EL Cochinito, el Hogar de embarazadas de La Fe, la Clínica estomatológica, el Círculo Infantil Meñique y otras, que han tenido como protagonista al pueblo trabajador, que se ha esforzado enormemente para culminarlas con la calidad requerida y en el tiempo establecido, a todos nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado y por la demostración de dignidad que han dado, validando una vez más, que en este territorio Sí se puede avanzar más todos los días.

Podríamos poner muchos más ejemplos, pero creo que no es necesario, porque sabemos que en todos ellos esté implícito el esfuerzo del mismo protagonista, del verdadero y único protagonista, nuestro invencible pueblo.

¡Pineros!

El año que se avecina también será de grandes complejidades, pero nosotros tenemos todas las posibilidades de avanzar y lograr resultados superiores en todos los órdenes.

El territorio tiene muy bien definidas sus prioridades de trabajo, donde se incluyen tareas trascendentales, como: la producción de alimentos, el mejoramiento de la calidad de los servicios, incluyendo los de educación y salud, el enfrentamiento a la corrupción, ilegalidades, delitos, violaciones e irresponsabilidades, poniendo especial énfasis en los altos precios que tanto afectan a todos.

No pensemos que por solo mencionar los problemas y decir que los vamos a enfrentar ya van a estar resueltos, porque esto lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero lleva la participación popular para su total y definitiva solución. No va a ser solo con críticas que lo vamos a resolver, porque se necesitan medidas coherentes y efectivas, pero también el enfrentamiento a las actitudes indignas e inmorales de aquellos que pretenden vivir a costa del sudor y del sacrificio del pueblo trabajador.

Recordemos hoy el llamado que nos hiciera nuestro General de Ejército Raúl Castro, El primero de enero de este año, cuando nos dijo, y cito: “No nos limitemos a resistir, vamos a salir de estos tiempos como lo hemos hecho siempre ¡combatiendo! (Fin de la cita) y hoy decimos ¡Aquí estamos nosotros para combatir y vencer!

El 2025 también traerá importantes efemérides históricas para este pueblo, comenzando por el aniversario 66 del triunfo de la Revolución y se incluyen el aniversario 100 del Tratado Hay Quesada el día 13 de marzo, el aniversario 70 de la excarcelación de nuestros moncadistas el 15 de mayo y el 195 aniversario de la Ciudad de Nueva Gerona el 17 de diciembre. Seamos consecuentes con estas efemérides trabajando más y mejor, cumpliendo nuestros planes y brindando más satisfacción a nuestro pueblo todos los días.

Será un año de victorias, aunque debemos prepararnos para más ataques del enemigo, el que siempre ha pretendido derrocarnos, pero nunca lo ha logrado ni lo va a lograr, porque todas sus pretensiones van a chocar contra la indestructible unidad que tenemos y que es fruto del legado de nuestro invencible Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

A nuestro Heroico pueblo la felicitación en el advenimiento del nuevo año y la exhortación a trabajar unidos, con el Sentir Pinero, para alcanzar las metas y objetivos propuestos.



Con un pueblo como este el único resultado posible es la Victoria. ¡Muchas felicidades para todo nuestro querido pueblo!

¡Viva el aniversario 66 del Triunfo de la Revolución!

¡Vivan Fidel, Raúl, y Díaz Canel!

¡Vivan el Partido y la Revolución!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos

PALABRAS DE OSBEL LORENZO RODRÍGUEZ, PRIMER SECRETARIO DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PCC EN LA ISLA DE LA JUVENTUD, EN EL ACTO CENTRAL POR EL ANIVERSARIO 66 DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN. PLAZA EL PINERO.

(27 de diciembre de 2024).