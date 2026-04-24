Mirtica: una gigante de la enfermería cubana

La Licenciada Mirta Cabrales Olivera ha consagrado más de tres décadas al cuidado de la vida en el Hospital General Docente Héroes del Baire. Su trayectoria constituye un ejemplo de disciplina, sensibilidad y compromiso humano, valores que dignifican la enfermería y fortalecen la vocación de servicio en la salud pública. Graduada en 1993, dedicó veinte años a la terapia intensiva de adultos, donde la atención al paciente grave se convirtió en su razón de ser. Hoy continúa aportando experiencia y entrega en el Servicio de Emergencias, reafirmando que su labor se sostiene en la constancia y la responsabilidad permanente. Su vocación trascendió fronteras en misiones internacionalistas en la República Bolivariana de Venezuela (2010 y 2019) y se reafirmó en el apoyo brindado durante la pandemia de la COVID-19 en la provincia de Mayabeque. Cada etapa de su carrera confirma que la solidaridad y el humanismo son pilares de la enfermería cubana. La comunidad pinera reconoce en ella un símbolo de nobleza e inspiración para las nuevas generaciones de profesionales de la salud, y su máxima radica en que "su vocación es servir con amor y permanecer al lado del paciente en cada instante de su lucha por la vida".

Por Ana Verdecia