El arte como puente de identidad y creación

Fredy David Rodríguez, historiador del arte que ha convertido cada exposición en un espacio de encuentro entre identidad y creación.

Su trabajo nos reafirma que la cultura es fuerza espiritual y protectora de la nación, consolidando el papel del arte como motor de cohesión y conciencia colectiva.

Con enorme sensibilidad y rigor, ha sabido transformar la investigación y la curaduría en experiencias vivas que fortalecen el patrimonio cultural cubano.

Texto y foto: Ana Verdecia