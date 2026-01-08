Dedicación y entrega responsable a la Isla

🇨🇺#InspiraciónPinera: El nombre de Adiel Morera Macías se ha convertido en sinónimo de compromiso y entrega. Como Intendente, ha demostrado que el liderazgo no se mide solo en cargos, sino en la capacidad de estar junto al pueblo, escuchar y decidir en el terreno.

Su ascenso profesional refleja disciplina y constancia, siempre con la mirada puesta en el desarrollo económico y social de la Isla de la Juventud. Durante la pandemia de la COVID-19, su presencia en la primera línea fue ejemplo de responsabilidad y valentía, acompañando a la población en los momentos más difíciles.

Más allá de la gestión administrativa, Adiel es un pinero que comparte con su familia los pocos instantes libres, sin perder nunca el sentido de pertenencia y compromiso colectivo.

El Escudo Pinero, otorgado el 23 de diciembre de 2025, es más que un reconocimiento: es la confirmación de que su labor ha dejado huella en la vida de la Isla y en la confianza de su gente.

Texto e imagen: Ana Verdecia