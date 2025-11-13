Dolores, 33 años de entrega

Son 33 años, y pueden parecer poco cuando se dicen rápido, pero para Dolores Rodríguez Montero son toda una vida. En la empresa Comunales, donde se desempeña como Subdirectora de Servicios Necrológicos y Floricultura, ha recorrido un camino donde cada día ha sido una oportunidad para servir con sencillez y respeto.

Dolores habla de las familias que ha acompañado en momentos difíciles, de las flores que ha dispuesto con cuidado, de los detalles que convierten un servicio en un acto de amor. Su entrega no se mide en papeles, sino en la paz que transmite a quienes confían en ella.

Su historia es la de una mujer que ha hecho de su trabajo una forma de vida. Ella ha sabido transformar la rutina en compromiso, y la entrega en ejemplo.

Treinta y tres años no son solo tiempo; son constancia, respeto y humanidad. Dolores nos recuerda que la verdadera grandeza está en la sencillez de quien ama lo que hace y lo comparte con los demás.

Texto y foto: Dianelys Labrador