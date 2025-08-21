Dos hermanas, una pasión compartida

En el boulevard José Martí, donde el verdor acaricia el paso de los transeúntes, hay una historia que no se cuenta con palabras, sino con raíces. Cada rincón adornado con plantas ornamentales lleva el sello invisible de dos hermanas que han convertido el vivero de La Demajagua, en su taller de sueños.

Desde la Empresa Servicios Comunales, Yunelys Morales López y Maidelis Morales López, han tejido una rutina marcada por el compromiso y la ternura. Su vínculo, más allá de la sangre, se fortalece en cada jornada compartida entre tierra húmeda y sol tibio.



Desde bien temprano se les ve entre surcos, en silencio, dejando que sus gestos hablen por ellas y en ese dialogo sin palabras la tierra parece reconocerlas, y las plantas responden regalando color y frescura a las calles y los parques.

En cada brote hay una historia de entrega y en las flores una muestra de amor por lo que hacen; hermanas que siembran algo más profundo que plantas, cultivan esperanza.

Texto y fotos Dianelys Labrador