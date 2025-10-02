Educar para prevenir

Jornada de Estomatología en Nueva Gerona destaca prevención del cáncer bucal

A pocas horas de conmemorarse el Día del Odontólogo Cubano, la Clínica Estomatológica 41 “José Lázaro Fonseca del Castillo”, desarrolló una jornada educativa dedicada al Día del Cáncer Bucal, como parte de sus acciones de promoción de salud.

La actividad, realizada en la sala de espera del centro, estuvo dirigida por la Dra. María Eugenia Guevara, jefa del Programa de Atención Primaria, quien resaltó la importancia de acudir al estomatólogo cada seis meses como medida preventiva ante enfermedades graves, incluyendo el cáncer bucal.

Durante el encuentro, se ofrecieron orientaciones sobre factores de riesgo, signos de alerta y hábitos saludables que contribuyen a la detección temprana de lesiones malignas. La jornada se enmarca en los esfuerzos del sistema de salud cubano por fortalecer la educación comunitaria y fomentar una cultura de autocuidado.

La iniciativa forma parte de las actividades previas al 3 de octubre, fecha en que se celebra el compromiso, la vocación y el aporte de los profesionales de la estomatología en Cuba.

Texto y fotos Ana Verdecia