Efemérides pineras. (6)

4 de abril de 1904: Se establece en la calle Martí, esquina a Tejar (actuales 39 y 22) en Nueva Gerona, la primera imprenta, los talleres y las oficinas de la redacción del periódico Isle of Pines Appeal para promover los intereses de los ciudadanos estadounidense asentados en el territorio pinero. Su tirada se realizaba en idioma ingles y circulaba todos los sábados. Arthur E. Willis era su propietario, director y publicista. Este periódico, uno de los pioneros de la prensa local, desaparece después de 1925, debido a la ratificación del tratado Hay-Quesada y la grave crisis económica de entonces, entre otros factores.

28 de enero de 1944: Quedó inaugurado el museo de la finca El Abra, cuya colección inicial la formaban algunos objetos conservados por la familia Sardá y otros donados por personalidades como el historiador Emilio Roig de Leuchsering y los pintores Enrique Caravia y Domingo Ravenet. Se destaca el papel jugado por el juez Municipal, Waldo Medina Méndez en este hecho.

13 de octubre de 1953: Llega a Isla de Pinos el mayor número de los asaltantes a los cuarteles Moncada y de Bayamo que habían sido condenados, recluyéndolos en el Presidio Modelo. Fidel Castro, después de exponer ante un tribunal su alegato de autodefensa, conocido como La Historia me Absolverá, y Fidel Labrador, arriban al territorio pinero el día 17. Posteriormente son traslados a la prisión, Abelardo Crespo y Gustavo Arcos, uniéndose al grupo de sus compañeros encarcelados.

12 de febrero de 1954: En señal de protesta, ante la visita del presidente Fulgencio Batista al Presidio Modelo, los moncadistas le entonan la Marcha del 26 deJulio; hecho que desencadena el aislamiento de Fidel y de algunos de sus compañeros que son enviados a celdas de castigos.

7 de diciembre de 1989: Se efectúa la ceremonia solemne de tributo a los mártires internacionalistas, que en medio de una manifestación popular sin precedente, se le dio gloriosa sepultura en tierras pinera.

7 de diciembre de 1946: Se erige un modesto obelisco en las afueras del cementerio de Nueva Gerona a la memoria del primer mártir pinero, Bruno Hernández Blanco, caído durante el levantamiento del 26 de julio de 1896. En su base están depositados sus restos mortales.

23 de junio de 1966: Fallece el joven comunista Cristóbal Labra Pérez a consecuencias de las graves quemaduras sufridas cuando intentaba poner a salvo bienes del pueblo que corrían peligro al incendiarse el almacén donde se encontraban.