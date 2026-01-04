Efemérides pineras. (7)

9 de diciembre de 1957: Es asesinado por la tiranía batistiana,Atanagildo Cajigal Torres, destacado revolucionario holguinero miembro del Movimiento 26 de Julio y líder de las luchas campesinas. En la Isla de la Juventud existe un poblado que lleva su nombre, el que fue inaugurado el 20 de mayo de 1963 como un reparto militar compuesto inicialmente por 50 viviendas.

23 de diciembre de 1963: Agentes de la CIA atacan y vuelan una unidad naval de superficie de la Marina de Guerra Revolucionaria atracada en la dársena de la ensenada de la Siguanea en el territorio pinero, donde pierden la vida el alférez de fragata Leonardo Luberta Noy y los marineros Jesús Mendoza La Rosa, Fe Hernández Juban y Andrés Gavilla Soto, este último muere en 1971 a consecuencias de las heridas sufridas.

15 de marzo 1924: Fallece Luis de la Maza-Arredondo Casanova, destacado maestro de generaciones de pineros a quien el pueblo rindió homenaje colocando sobre su tumba la inscripción “El pueblo de Isla de Pinos dedica este recuerdo a la memoria del que en vida fue el Primer Colaborador de la Educación.” En 1905 avisó al alcalde municipal de las pretensiones de un grupo de colonos norteamericanos de tomar el Ayuntamiento para establecer un gobierno con representantes de la colonia americana residente en el municipio y pedir la anexión a los Estados Unidos; hecho que fue frustrado por el pueblo pinero junto a sus autoridades.

15 de septiembre de 1955: Se funda la primera célula del Movimiento 26 de Julio en Isla de Pinos, bajo la dirección de Melba Hernández y Magaly Montané, quien fue su coordinadora. Este grupo estuvo integrado por 50 miembros.

En diciembre de este año, se crea la segunda célula que abarcaba la zona rural, la que llegó a tener 21 miembros. Inicialmente la dirección estuvo en manos de Rolando Moya, pero al integrarse éste a la expedición del Granma, la responsabilidad recayó en José Carretero Carmona.

Por: Lic. Guillermo F. Maquintoche Vázquez.Fotos: archivo personal