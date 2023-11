EfeméridesHoy

1789: En la capitanía de Cuba, la iglesia mayor de La Habana es designada catedral de La Habana.

1859: En Londres se publica el libro El origen de las especies (On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life), de Charles Darwin.

1886: Fallece en La Habana Rafael María de Mendive, maestro y guía espiritual de José Martí.

1902: En Cuba finaliza la Huelga de los Aprendices.

1917: Nace el periodista revolucionario cubano Félix Elmuza.

1959: En La Habana, el gobierno revolucionario aprueba la ley que crea el certificado de ahorro del pueblo. Es la primera medida de la Revolución Cubana para encausar el ahorro particular en función de objetivos económicos de la nación.

1960: Preside Fidel Castro la graduación de más de 500 alumnos de la Escuela de Responsables de Milicias, de Matanzas.

1975: En Etiopía, militares cubanos inician la misión internacionalista Operación Baraguá.

1992: Aprueba, por primera vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.