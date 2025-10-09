El Comisario Técnico es seriedad, respeto y compromiso

En cada juego de la Serie Nacional del béisbol cubano, hay una figura que, aunque no lanza ni batea, resulta esencial para que el espectáculo se desarrolle con justicia, respeto y pasión: el Comisario Técnico.

En la Serie Nacional del béisbol cubano, el papel del comisario técnico adquiere una relevancia vital. Su presencia en el terreno transmite seriedad, respeto y compromiso; valores esenciales para que el campeonato se celebre con justicia y pasión.

No solo es garante del cumplimiento del reglamento y del orden en cada encuentro, sino que representa la figura de autoridad que vela por la transparencia, el respeto y la ética deportiva.

Su presencia es sinónimo de seriedad y compromiso, y por ello merece el reconocimiento y respeto de todos los que participan en el evento deportivo: atletas, entrenadores, árbitros, directivos y aficionados.

Este compromiso con la integridad del juego se complementa con un valor esencial que debe primar en cada rincón del terreno y también fuera de él: la disciplina.

No se trata únicamente de acatar normas, sino de asumir una actitud que refleje respeto, responsabilidad y entrega en cada acción, porque ganar con respeto y perder con dignidad, son las verdaderas victorias que perduran en el tiempo.

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa