El Teatro también es la vida

Hoy dedicamos nuestra publicación a la celebración del Día Internacional del Teatro, a los teatristas de todas las especialidades y también a los teatristas aficionados, a esos que lo llevan en la sangre y lo hacen realidad como un pasatiempo precisamente porque no lo practican de forma profesional.

En un día como hoy podemos gritar en coro universal: ¡Viva el Teatro!

Este año en honor al género humano sin diferencias y al cultivo de la paz como esencia, se celebra el #DíaMundialDelTeatro creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961 con el principal objetivo, de dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.

Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro, que en este 2024 recayó en el dramaturgo noruego Jon Fosse.

En el mensaje dado a conocer a todos los teatristas del mundo reza que “…cada

persona es única y, al mismo tiempo, con todas las demás. La apariencia, se

puede ver, es cierto, pero también hay algo dentro de cada persona que le

pertenece, que la hece única. Podemos llamarlo alma o espíritu, o bien,

podríamos no ponele palabras, simplemente dejar que esté ahí”.

Y concluye el mensaje:

“He hablado del arte en general, no del arte teatral en particular, esto se debe a que todo buen arte, en el fondo, gira en torno a lo mismo: tomar lo singular y específico para hacerlo universal. Articula en su expresión artística aquello único con lo universal: no eliminando lo singular, sino enfatizándolo; dejando que lo extraño y lo desconocido brille claramente.

Es tan simple como que la guerra y el arte son opuestos, que la guerra y la paz son opuestos. El arte es paz”.

El teatro es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta en escena de un grupo de comediantes y artistas, frente a un auditórium y donde asisten un gran número de espectadores. Es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran variedad de elementos y que al unirlos, dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos.

El teatro encierra una verdadera magia y es que, el sólo hecho de poder estar tan cerca de los actores y ver sus expresiones en vivo, deja al espectador sin palabras. El teatro, a diferencia de otras artes escénicas, tiene la particularidad de despertar verdaderas pasiones, sentimientos y emociones una vez que comienza la obra.

Para el espectador, la posibilidad de interactuar con el actor, es un momento único e inolvidable, sin dejar de lado la misma actuación, que por supuesto, es un momento magistral. También se puede ver subir y bajar el telón, escuchar alguna banda sonora, apreciar el vestuario, las luces y aplaudir cada vez que termina un acto.

A ciencia cierta, no se sabe por qué el teatro puede llegar a conmover tanto la fibra de las personas, pero desde la antigüedad, esa magia ha estado presente. Así lo dejó plasmado Aristóteles en su libro llamado "Poética" y otros grandes dramaturgos, de los cuales hoy podemos disfrutar su legado.

Como una curiosidad te damos a conocer las obras de teatro más vistas de la historia, emblemáticas para el teatro universal pero sin menospreciar otras de gran alcance nacional o regional:

Romeo y Julieta de Williams Shakespeare

La Celestina de Fernando de RojasLa Divina Comedia de Dante Alighieri

Don Juan Tenorio de José Zorrilla

Hamlet de Williams Shakespeare

Fuente Ovejuna de Lope de Vega

Sueño de una Noche de Verano de Williams Shakespeare

La Vida es Sueño de Calderón de la Barca

La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca

Hoy de todo corazón, el canal Islavisión extiende su felicitación a los teatristas pineros, a los cubanos y también a los que residen en todo el mundo, a la vez que los conminamos a disfrutar del teatro, que como arte al fin, parte de la vida y se entrega a la vida para interpretarla, cronicarla y dejarla ilustrada para la posteridad. Estamos seguros de que en la Isla de la Juventud, los avezados teatristas colmarán la escena con sus más emblemáticas piezas de repertorio, que es la mejor forma que conocen para celebrar su día, conocedores de la admiración que el pueblo pinero les profesa todo los días del año, no solo el #DíaInternacionalDelTeatro.

Celebran Día Internacional del Teatro en la Isla de la Juventud