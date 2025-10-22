Encuentro educativo en la Isla de la Juventud alerta sobre el flagelo de las drogas.

Como parte de un programa integral diseñado por especialistas y autoridades del territorio insular para enfrentar el consumo de sustancias ilícitas, se celebró un encuentro educativo en la Escuela para Profesores de Educación Física y Deportes “Comandante Manuel Fajardo Rivero”, con la participación activa de estudiantes, docentes y trabajadores del centro.

La jornada contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior, Salud Pública, la Fiscalía y del sistema de Justicia, quienes abordaron las múltiples dimensiones del fenómeno de las drogas: desde sus efectos devastadores en la salud física y mental, hasta las consecuencias legales y sociales que genera.

A través de testimonios, estadísticas y análisis, se evidenció cómo el consumo de drogas puede comenzar de manera aparentemente inofensiva, pero evolucionar rápidamente hacia una espiral de dependencia, deterioro familiar, bajo rendimiento académico y descomposición social.

Se alertó sobre el riesgo de caer en la marginalidad, la violencia y el delito, especialmente entre los jóvenes.

Funcionarios judiciales explicaron las implicaciones penales asociadas a la tenencia y el tráfico de drogas, subrayando que la legislación cubana contempla sanciones severas para quienes incurran en estas prácticas. En ese contexto, resaltaron la importancia de la prevención como herramienta esencial para proteger a las nuevas generaciones del riesgo de caer en redes delictivas que amenazan su desarrollo y bienestar.

Se promovieron espacios de diálogo, así como el fortalecimiento de valores éticos desde edades tempranas, como estrategias clave para proteger a la juventud frente al flagelo de las drogas.

Este encuentro forma parte de una serie de acciones que se desplegarán en centros educativos y comunidades de la Isla de la Juventud, con el objetivo de fomentar una cultura de rechazo al narcotráfico y al uso de sustancias nocivas, apostando por una juventud saludable, consciente y comprometida con su desarrollo integral.

Texto y fotos: Frank Pupo La Rosa